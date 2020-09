Nasce SmemoApp, il diario scolastico interamente online

È arrivata SmemoApp, il diario scolastico digitale capace di proporre il mondo visto dai ragazzi, interconnesso con luoghi reali e virtuali, con umorismo, cultura, ecologia, servizi e spazio al pensiero.

Più di 40 anni fa nasceva la Smemo, il diario divenuto fenomeno cult per più di sette generazioni di studenti. Nello stesso modo oggi nasce SmemoApp, l’applicazione pensata raccogliendo i bisogni e gli interessi della Generazione Z.

“Smemoranda raddoppia! Siamo lieti e orgogliosi di presentare SmemoApp, il nuovo diario scolastico digitale di Smemoranda. Così come nel lontano 1979 abbiamo reinventato il diario di carta con un progetto rivoluzionario, diventando un’icona indiscussa per generazioni di giovani, oggi prende vita questa grande iniziativa del diario scolastico digitale capace di interagire con le ragazze e i ragazzi di oggi sia nella scuola che nei loro molteplici momenti di vita quotidiana. Siamo sicuri che questa bella novità, al pari del diario, diventerà un’inseparabile compagna di scuola e non solo. Tutto, come sempre, al servizio dei ragazzi” Nico Colonna, Direttore di Smemoranda.

Cos’è SmemoApp

Un diario scolastico digitale utilizzabile anche off-line, condivisibile con la classe, con la scuola, con gruppi di amici, che interagisce con i profili social Instagram, TikTok e YouTube, dove poter scarabocchiare e usare tutti gli strumenti del proprio smartphone - foto, video, dettato - per creare o acquisire contenuti, prendere appunti, sincronizzabile con il calendario e molto presto anche con il registro di classe.

Nel corso dell’anno scolastico saranno implementati, con i partner leader del singolo settore, attività e servizi relativi a viaggi, assicurazioni on demand, servizi bancari, ticketing per spettacoli e concerti, orientamento, volontariato, distance learning... Non mancherà una sezione per giocare, accumulare punti, partecipare a concorsi instant win e vincere tantissimi premi, realizzata in collaborazione con Epipoli, gruppo fintech italiano leader nei sistemi di engagement e specializzato in carte prepagate e Gift Card.

La rubrica reward è inaugurata dal Grande Concorso Smemoranda: chi acquisterà in edicola il magazine “Smemoranda - Tutti a scuola!” avrà la possibilità di partecipare al concorso e attraverso SmemoApp potrà vincere subito fantastiche gift card Foot Locker e Media World per un monte premi totale di 15.000 euro!

SmemoApp è aggregatore di contenuti in continuo aggiornamento che unisce in un unico strumento tutti gli interessi dei teenager: i personaggi più amati e seguiti, scuola, ambiente, serie tv, cinema, musica, fumetti, eventi, videogames… SmemoApp è il primo motore di ricerca di contenuti rivolto solo e soltanto alla generazione Z, perché agli adulti dovresti spiegarglieli!

In più i ragazzi saranno protagonisti in prima persona della sezione news, diventando loro stessi inviati a scuola e nel mondo grazie alla funzione di instant journalism. Le loro notizie arriveranno attraverso una modalità pressoché inedita per il mondo del giornalismo italiano: gli utenti postando sul proprio profilo Instagram una foto-notizia o una video-notizia con un breve testo “d’inchiesta”, tramite l’hashtag del giorno (es. #primogiornodiscuola) finiranno direttamente tra le news SmemoApp leggibili da tutti gli utenti.

SmemoApp è ecofriendly

L’obiettivo di SmemoApp è intercettare i bisogni e gli interessi dei ragazzi, dalla scuola sempre più connessa ai grandi temi che stanno loro a cuore, primi tra tutti l’ecologia, il futuro e l’amicizia. Per scoprirlo Smemoranda ha dialogato con oltre 2.000 teenager attraverso una ricerca di mercato dal titolo Analisi delle Preferenze giovanili rispetto alle tematiche etiche e sociali, condotta dal Gruppo CC Editore, Ente di formazione certificato dal Ministero dell’Istruzione. E ha scoperto che per prima cosa i ragazzi tramite una app vorrebbero “salvare il mondo”. Una richiesta a cui Smemoranda risponde concretamente: ogni 100 download di SmemoApp verrà piantato un albero con Treedom, la prima piattaforma web al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire online il progetto a cui darà vita. Insomma, Smemo non si dà arie, ma restituisce ossigeno al pianeta. E non solo: mette in circolo il pensiero ecologico con la rubrica We are ecofriendly inaugurata da un articolo delle ragazze e dei ragazzi di Fridays For Future Italy.

Smemoranda Group è impegnata attivamente da molti anni sulla tutela ambientale con una produzione industriale improntata all’ecologismo e alla sostenibilità. Anche i diari e le agende di Smemoranda sono a Emissioni Zero: per compensare le emissioni di CO2 dal 2005 ad oggi sono stati piantati e gestiti 160 mila gli alberi nei boschi Smemo dal Consorzio Forestale di Pavia in territori demaniali in collaborazione con Ecoway.

Partner SmemoApp

Tanti i partner che hanno aderito con entusiasmo al progetto SmemoApp e pubblicheranno sulla piattaforma i loro contenuti: oltre a Fridays For Future Italy ci sono MTV.it, Podcastory, Wonder Channel, Il Bullone, Razzismo Brutta storia, Feltrinelli, Emergency, Libraccio, H-Farm, Fantacalcio, Bao Publishing e Chiarelettere. Smemoranda ha da sempre un’anima sociale, che in SmemoApp diventa una sezione dedicata all’Educazione Civica e civile a cura di SmemoLAB, l’impresa sociale nata per sviluppare strumenti per la scuola digitale sui temi dell’educazione civica e sociale.

Brand Ambassador: Luciano Spinelli

SmemoApp avrà un Brand Ambassador d’eccezione: Luciano Spinelli, creator da milioni di visualizzazioni su Tik Tok, IG e You Tube, che sarà al fianco di Smemoranda in questa straordinaria avventura raccontando ai ragazzi il mondo SmemoApp! Un incontro che nasce anche per amplificare la diffusione di valori positivi di cui da sempre Smemoranda è portavoce, come l’ecologia e la lotta al bullismo.