Bonanomi (HSEquipe): "Ripresa graduale delle attività per tornare alla normalità"

Per la fondatrice della società che si occupa di risorse umane, Veronica Bonanomi, quello che farà la differenza è anche come le imprese hanno vissuto il rapporto tra le risorse umane e la salute e sicurezza. Normalmente viviamo questa relazione come un mero obbligo normativo, che deve esserci nell'organigramma aziendale. «La 626 - spiega a Sportello Economy la Bonanomi - è stata meritoria ma oggi è passata. Le aziende vivono un mondo del lavoro in cui i dipendenti devono sentirsi protette e al sicuro: è un valore fondante in più».