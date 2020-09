"Arctic Friends" debutta su Apple Tv Italia al secondo posto assoluto

Iervolino Entertainment (“IE”, “la Società”), società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi per il mercato internazionale e quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, debutta su Apple TV con la prima stagione di “Arctic Friends”, posizionandosi al secondo posto in classifica in Italia e al primo nella classifica per famiglie. La stagione è composta da 4 episodi da 5 minuti ognuno, ed è distribuita da WWPS, società americana che ne ha acquisito i diritti digital.

“Arctic Friends”, prodotta da Iervolino Entertainment in collaborazione con Paradox Studios, è disponibile in 90 Paesi, su Apple TV e su Amazon Prime Video.

La produzione di short content, principalmente rivolti allo streaming e al mobile, è per Iervolino Entertainment una linea di business sulla quale saranno concentrate grandi risorse. Si tratta di episodi da 5 a 8 minuti al massimo, che i ragazzi possono guardare in ogni momento.

Andrea Iervolino, Presidente e Fondatore di Iervolino Entertainment, ha commentato: “Siamo molto felici di questa collaborazione e del successo che stiamo avendo su questa piattaforma digitale. Il nostro studio di animazione si sta concentrando sullo sviluppo e la produzione di questo tipo di formati short content mobile. Sono convinto che tra 10 anni il 98% del consumo dei contenuti avverrà sugli smartphone.”.

La serie “Arctic Friends” è tratta dal film di animazione “Arctic Dogs” (Titolo originale “Arctic Justice”), che in US è il terzo film più visto su Netflix, da cui la Iervolino Entertainment ha acquisito i diritti di spin off di alcuni personaggi, inclusi tutti i diritti di merchandising, sfruttamento commerciale, colonna sonora, diritti di editoria cartacea.

La serie racconta le avventure di Swifty, una volpe artica che sogna di diventare un giorno uno dei Top Dog, cani forti e muscolosi addestrati per le consegne di pacchi in tutto l’Artico. Swifty è circondato da simpatici amici, come l’orso polare P.B. e da una deliziosa volpina, Jade, della quale è segretamente innamorato. Non mancano i personaggi che ostacoleranno il suo cammino, come lo spietato leone marino Otto, accompagnato dai suoi dispettosi e buffi assistenti, i Puffin.