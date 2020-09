24ORE Business School riparte con lezioni in aula e in streaming

Settembre è da sempre il momento il “back to school”. Un ritorno in aula particolarmente significativo quest'anno, dopo il lungo periodo di lockdown che ha portato studenti e docenti lontani dai banchi e ha prodotto una forte accelerazione al processo di digitalizzazione dell'offerta formativa.

In queste settimane ripartiranno le lezioni in presenza ma la didattica a distanza continuerà a essere una valida e sicura alternativa. In questo crede fortemente 24ORE Business School, la prima scuola di alta formazione italiana, che si prepara alla ripresa dei corsi con un sistema integrato di lezioni in presenza e in live streaming, attraverso un'offerta formativa sempre più ampia e flessibile sulle principali industry di riferimento.

Per garantire il ritorno in aula di studenti e docenti in totale sicurezza, la Business School ha dotato tutte le proprie aule di Milano, Roma e Catania dei migliori dispositivi di protezione anti-Covid e ha adottato tutte le misure di prevenzione necessarie nel rispetto delle attuali normative.

Il 14 settembre è previsto il rientro in aula per sette Master full-time iniziati a maggio in modalità live streaming. Entro fine settembre il ritorno della didattica in presenza coinvolgerà sei ulteriori Master full-time che prenderanno il via presso le sedi di Milano, Roma e, per la prima volta, la nuova sede di Catania, per poi proseguire con 22 corsi part-time previsti nel mese di ottobre.

La presenza in aula nelle tre sedi di 24ORE Business School coinvolgerà molte centinaia di studenti e sono previsti in ulteriore crescita, alla luce del numero di iscrizioni in corso proprio in queste settimane.

Alle lezioni in presenza, 24ORE Business School continua ad affiancare le modalità in live-streaming per tutti i corsi, vista l'ottima risposta ottenuta anche nel periodo di lockdown.

Un numero crescente di master sono stati inoltre sviluppati per una fruizione esclusivamente online, in modo da garantire la massima flessibilità mantenendo invariati il valore e la qualità dei contenuti e dell’esperienza formativa grazie alle migliori soluzioni tecnologiche che assicurano agli studenti un'interazione continua con docenti e colleghi, proprio come in aula.

Quella di affiancare alla ripartenza dei Master in presenza un’offerta online sempre più ricca sia in live streaming che on-demand è una risposta alle nuove esigenze degli studenti, in particolar modo quelli fuori sede che vedono nelle soluzioni di didattica a distanza un'opzione più facilmente perseguibile.