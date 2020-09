Sono 1.008 i nuovi casi e 14 i morti nelle ultime 24 ore per Covid. Sono gli ultimi dati del Ministero, numeri pubblicati sul sito della Protezione Civile. Diminuiscono i nuovi contagi, ma calano anche i tamponi che sono stati 45.309 test oggi: 26mila in meno di ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 197, 10 in più di ieri. In Italia i guariti sono stati in tutto 213.950, 316 in più oggi. Lo riporta Adnkronos.