"Waiting for the Barbarians" è il film più visto su Apple Tv Uk

“Waiting for the Barbarians” prodotto da Iervolino Entertainment, società quotata sul mercato AIM Italia attiva nella produzione e co-produzione di contenuti cinematografici e televisivi per il mercato internazionale, è il film più visto su Apple TV UK. Lo ha riportato oggi il magazine Variety, tra le più importanti riviste del settore.

La pellicola, diretta da Ciro Guerra e scritta dall'autore premio Nobel J.M. Coetzee, che ha adattato la sceneggiatura del suo stesso romanzo, è stata presentata lo scorso anno al Festival di Venezia, dove è stata acclamata con un lunghissimo applauso al termine della proiezione e definita dalla critica un “Mesmerising watch”, ovvero un “orologio ipnotizzante”.

Il film è interpretato dal Premio Oscar Mark Rylance (Il Ponte delle Spie), dal candidato all'Oscar Johnny Depp (Pirati dei Caraibi, La Fabbrica di Cioccolato, Animali Fantastici e dove trovarli), Robert Pattinson (Twilight e nuovo interprete di Batman), Gana Bayarsaikhan (Ex Machina) e Greta Scacchi (La ragazza nella nebbia).

Dopo il debutto di successo negli Stati Uniti e nel Regno Unito, sono stati chiusi una serie di accordi di distribuzione internazionale. Tra le operazioni concluse da AMBI Distribution, la sales agency che ne ha acquisito i diritti di vendita worldwide, con l'avvio del mercato TIFF "virtuale" ci sono Germania (Constantin Film), Francia (SND), Italia (Iervolino Entertainment S.p.A.), CIS (Paradise), Medio Oriente (Falcon Films), CEE (Vertical), Taiwan (Cai Chang International), Australia (Defiant), America Latina (Dreamgold), Turchia (Filmarti), Mongolia (Black Stallion), Indonesia (Artist View), Scandinavia e Islanda (Non Stop), Benelux (One2See), Singapore (Shaw Bros).

“Waiting for the Barbarians” è prodotto da Iervolino Entertainment (di Andrea Iervolino e Monika Bacardi), da Michael Fitzgerald e da Olga Segura.

Andrea Iervolino, presidente e fondatore di Iervolino Entertainment, ha commentato:”Waiting for the Barbarians continua a scalare le classifiche dei film più visti in tutto il mondo e siamo molto orgogliosi che un magazine del calibro di Variety citi il nostro film e il suo successo. Dopo aver spopolato in USA, dove si è posizionato in cima alla classifica dei film più visti su Apple TV vedere replicare il successo in Gran Bretagna è una grande soddisfazione..”