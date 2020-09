Nasce la Newco tra la media company The Hunderd e Tommaso Zorzi

La finanza investe sulle persone e sarà una Newco la protagonista di una strategica convergenza di investimenti italiani nel settore dell’entertainment e dello spettacolo.

Protagonisti dell’operazione il Talent Tommaso Zorzi che ha trasferito in capo alla Newco tutti i diritti della propria immagine e del proprio lavoro artistico e The Hundred, la Media Holding fondata dagli imprenditori Vincenzo Macrì, Marino Giocondi edal Venture Capitalist Leonardo Bongiorno (figlio di Mike Bongiorno), che ha acquisito il 20% della Società con il diritto di aumentare, con un secondo Aumento di Capitale opzionale, la propria partecipazione nella Newco fino ad arrivare ad oltre il 45%. L’operazione ha visto, inoltre, la partecipazione dell’investitore Aldo Maccari, noto nel settore del Private Equity per importanti investimenti che hanno riguardatoTechnogym e altre operazioni di Venture Capital, in USA, con focus sul Med tech.

Nel Board della Newco siederanno Tommaso Zorzi, Vincenzo Macrì (ceo di The Hundred) e Leonardo Bongiorno.

Il Capitale investito nella Società servirà a finanziare i prossimi progetti di Tommaso Zorzi in ambito televisivo e digital e a rafforzare ulteriormente il suo posizionamento televisivo. Tommaso ha, inoltre, confermato da pochi giorni la sua presenza al GF Vip 5, il programma di punta dell’autunno 2020 di Mediaset, condotto dal direttore di “Chi”, Alfonso Signorini.

“The Hundred investe nei Talent dell’entertainment così come i Fondi di Venture Capital investono in Startup.” - dichiara il Co-fondatore di The Hundred Vincenzo Macrì – “Crediamo che, come le startup, anche gli entertainers possano intraprendere un percorso strutturato, volto ad ampliare la propria audience, accelerare la crescita e la propria capacità di monetizzare. Tommaso ha dimostrato di avere acume imprenditoriale e ambizione per sposare questa visione e per essere l’apripista di una nuova tipologia di investimenti che potrà rivoluzionare il mondo dell’entertainment in Italia. I prossimi obiettivi? Lanciare altri progetti nell’ambito dell’editoria, dell’online entertainment, del gaming, dell’arte e dell’online education; e il prossimo grande progetto che lanceremo sarà in ambito editoriale, ma losveleremo nei prossimi giorni”.