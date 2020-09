F.1. Binotto "Speriamo di ritrovare competitività"

SCARPERIA (FIRENZE) (ITALPRESS) - "La nostra speranza è quella di non ripetere il peggio di Monza. Il Mugello è una pista diversa, speriamo di ritrovare la competitività di inizio stagione come in Inghilterra e poter competere almeno per il quarto posto". È questo l'augurio del team principal della Ferrari, Mattia Binotto, in merito al Gran Premio della Toscana dove verranno celebrati i 1000 GP nella storia della Rossa in Formula 1. "Leclerc stamane ha dimostrato che la vettura si trova meglio su questo tracciato - ha aggiunto Binotto ai microfoni di Sky Sport F1 -. Vettel con carico di benzina ha girato bene ma in generale oggi si vedono dei grandi distacchi per lavori differenti. Quando arriveremo in qualifica sarà tutto più serrato". E sui confronti con la dirigenza dopo il doppio ritiro di Monza: "C'è stato il solito confronto con presidente e amministratore delegato, non si tratta di crisi e non è una situazione di emergenza. Si deve affrontare con calma e serenità" ha spiegato il team principal della Rossa. "Questo weekend celebriamo i 1000 GP della Ferrari, tutta la sua storia, l'unica a esserci stata fin dall'inizio e la più vincente. La Ferrari appartiene alla F.1 così come la F1 ala Ferrari: ne verremo fuori e questo weekend è importante celebrare la storia per noi e per i tifosi". (ITALPRESS). spf/tvi/red 11-Set-20 21:31