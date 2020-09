Cdp ed Euronext, pronta offerta da 4 miliardi per rilevare Borsa Italiana

Si fa sempre più affollato il gruppo di pretendenti di Borsa Italiana. La società di Palazzo Mezzanotte è attualmente di proprietà del London Stock Exchange, ma l'impresa britannica ha annunciato di volerla vendere. Ed ecco che sono arrivate in successione diverse manifestazioni di interesse. La più vecchia in ordine di tempo è quella di Deutsche Boerse, cui sarebbe seuguita anche quella di SIX Swiss Exchange. Ora però si aggiunge un nuovo interprete: Cassa Depositi e Prestiti, che sarebbe pronta a fare un'offerta da 4 miliardi insieme alla francese Euronext. Nell'operazione, Cdp dovrebbe ottenere anche l'8% dell'azienda parigina.

Le conferme arrivano da ambo le parti. In una nota, infatti, si legge che «il Consiglio di amministrazione di Cdp e Cdp Equity hanno deliberato di procedere congiuntamente con Euronext alla presentazione di un’offerta non vincolante per Borsa Italiana in collegamento con il processo di vendita avviato dal London Stock Exchange Group».

Dalla Francia, poi, rimbalza l'annuncio di Euronext che dichiara «di essere attualmente in discussione con Cassa Depositi e prestiti per presentare una offerta a Lse Group per l'acquisizione delle attività e degli asset operativi chiave di Borsa Italiana», precisando che «ulteriori annunci saranno fatti se e quando sarà appropriato».

Lse ha preso la decisione di cedere Borsa Italiana (o almeno della quota in Mts)perché dettata dall’esigenza di essere meno concentrati in ottica Antitrust: c’è ancora attesa da parte del gruppo, infatti, per il via libera definitivo all’acquisto dell'azienda di dati e analisi Refinitiv per 27 miliardi di dollari.

La conferma di Deutsche Börse

In serata è arrivata la conferma dell'interesse della piazza tedesca per Borsa Italiana. «Deutsche Börse conferma di aver presentato un’offerta per il Gruppo Borsa Italiana. Quale player globale, il gruppo Deutsche Börse può offrire un elevato contributo per la crescita futura e lo sviluppo di una Borsa Italiana autonoma, che potrà così rafforzare il suo ruolo cruciale a sostegno del sistema economico italiano e per i mercati dei capitali europei».