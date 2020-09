MotoGP. Rossi "Non mi ritiro, correrò con Petronas"

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) - Le voci sul ritiro "non sono vere perché la situazione è identica a quella di due settimane fa. Ci prendiamo tempo con Yamaha, non abbiamo fretta, ma siamo molto vicini alla firma. Correrò con il team Petronas, forse a Barcellona faremo un annuncio ufficiale". Lo ha dichiarato Valentino Rossi durante il corso della conferenza stampa di presentazione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. "Immagino che il mio ritiro possa essere una grossa notizia e se su internet scrivi una cosa così, immagino che in tanti la clicchino. Forse è per quello che sono balzate queste voci, non lo so, ma di fatto la mia situazione non è cambiata. E non so se sia per il fatto che forse tante persone vogliono che me ne vada" ha concluso il 'Dottore'. (ITALPRESS). spf/tvi/red 10-Set-20 17:36