Lagarde: l'incremento dei contagi è il vento contrario alla ripresa

“L'aumento dei contagi da Coronavirus durante l'estate rappresenta un vento contrario nelle prospettive di breve termine della ripresa.” Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde in conferenza stampa, spiegando che “guardando avanti una ripresa sostenibile dipenderà dall'evoluzione della pandemia e dal successo delle politiche di contenimento”. La numero uno dell'Eurotower ha spiegato la politica dell'istituzione da lei guidata che ha scelto di non toccare i tassi d'interesse. Il tasso principale rimane fermo a zero, quello sui depositi resta a -0,50% e quello sui prestiti marginali a 0,25%. La Bce continuerà gli acquisti di debito col programma per l'emergenza pandemica 'Pepp' "almeno fino a giugno 2021" o "fino a quando la Bce non considererà l'emergenza da coronavirus terminata", conducendoli "in maniera flessibile nel tempo, per classi di asset e fra i paesi".

"L'Eurozona necessita ancora di un ampio stimolo monetario" - ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde. "I dati economici nell'Eurozona indicano un forte rimbalzo dell'attività economica anche se il livello è più basso rispetto al periodo pre-pandemico " , ma "le prospettive della ripresa continuano ad essere circondate da incertezze a causa dell'emergenza coronavirus". La Bce rivede in meglio le stime di crescita dell'Eurozona per quest'anno a -8% da -8,7% stimato a giugno. Quindi +5% nel 2021 e +3,2% nel 2022. Le stime di giugno della Bce vedevano il Pil a -8,7% quest'anno, quindi +5,2% nel 2021 e +3,3% nel 2022.