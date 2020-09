Incentivi tecnologici e culturalie l’economia riparte dal basso

La questione meridionale c’è ed esce ingigantita da questa pandemia. Ingigantita ma cambiata rispetto al passato. Storicamente e per decenni è stata definita dall’incrocio tra due variabili: una divergenza economica ed un’asseribile divergenza antropologica. A parer mio quest’ultima sta sempre più rientrando, anzi ha ormai ceduto il passo ad una piena convergenza dei modelli. Si può dire - volendo - che la modernizzazione di quell’area del nostro Paese stia andando avanti a tappe forzate.

Quel che non riuscì a Sant’Alfonso Maria de Liguori, quando girava il Meridione predicando i sacri dogma della Controriforma, è riuscito a farlo la modernizzazione, e soprattutto la civiltà dei consumi. Restano tracce di quel “familismo amorale” teorizzato da Edward Banfield nel suo saggio del ’58: “The Moral Basis of a Backward Society”, un fenomeno dettato da una condizione disumana di sopravvivenza naturale, ben raccontata storicisticamente da Carlo Levi, mentre Banfield era per un’antropologia sincronica che non comprendeva la storia. Ne restano tracce, però minime; e del resto, a questa tesi dell’irreversibilità del familismo amorale io ed altri storici, come lo stesso Levi, non abbiamo mai creduto. C’è stato e a volte ancora c’è l’impulso ad agire solo per l’arricchimento familiare ma è un fenomeno ormai ridotto al minimo, perché siamo usciti dalla dimensione della pura sopravvivenza.

Resta invece la grande divergenza economica Nord-Sud. Quella, sì. Nonostante l’intervento straordinario, anzi anche a causa di esso, troppo spesso fondato sull’assistenzialismo a pioggia lanciato negli Anni Settanta e perpetuato con modalità cangianti fino ad oggi, la divergenza c’è.

Condizione essenziale per la ripresa del sud è che si ricostituisca una grande banca locale che conosca i territori

In parte è una divergenza strutturale e asfissiante. Infatti, dove non c’è o è minore – penso alla Puglia, che non soffre delle divergenze infrastrutturali avendo collegamenti scadenti eppure migliori di quelli di Calabria e Sicilia - l’imprenditorialità turistica si è affermata e la crescita è stata più elevata.

L’errore è stato pensare di curare il Mezzogiorno con investimenti a pioggia e dall’alto. Che invece hanno aggravato i problemi. Un caso eclatante è la Sardegna. Le indicazioni che l’Ocse e l’Olivetti diedero negli Anni 50, e che suggerivano di sostenere al Sud lo sviluppo delle piccole e medie imprese, della cooperazione agroalimentare, dunque di tutte le opportunità di crescita dal basso, non vennero seguite. Al contrario, si decise di investire nei grandi impianti, nacquero Ottana, l’Alcoa, le raffinerie… molte di quelle realtà oggi sono chiuse o in crisi.

L’unica grande industria calata dall’alto e bene attecchita al Sud è stata la siderurgia, per la sua eccellenza tecnologica mondiale. La stessa Ilva era eccellente, è stata distrutta scientificamente, privatizzata e distrutta, Bagnoli privatizzata e venduta alla Cina pezzo dopo pezzo. Quindi la vera questione meridionale residua nasce dalla carenza infrastrutturale, non imprenditoriale, perché anzi spesso si hanno imprenditori più bravi al Sud che al Nord, e non a caso in Meridione c’è un’alta mortalità di imprese ma una ancor più alta natalità… Quindi il Mezzogiorno presenta oggi un quadro economico a macchia di leopardo. Il nostro Mezzogiorno come anche il Sudamerica, l’India, i paesi di Visegrad.

Per il futuro abbiamo l’opportunità di un cambiamento enorme, su cui sono molto ottimista. Con una sana politica di stimoli dal basso la divergenza si può chiudere. Le eccellenze possono diventare la regola. Per esempio, il Politecnico di Bari è partner della Nasa sui progetti dei prossimi viaggi lunari, il nostro Sud merita che ci si occupi di ricerca spaziale, e non di assistenzialismo a pioggia. Incentivi tecnologici e culturali per far rifiorire l’economia dal basso. E la divergenza si chiuderà.

Una condizione importante, però, affinchè si chiuda davvero è la riproposizione di uno strumento che è venuto a mancare: una grande banca territoriale come avrebbe potuto essere la Popolare di Bari. C’è lo spazio e c’è il tempo per riproporla, e sarebbe una condizione di eccezionale potenzialità propulsiva.