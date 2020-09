Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso noto la società campana sul proprio sito. Ieri De Laurentiis ha partecipato alla riunione della Lega Serie A organizzata all'hotel Hilton di Milano. Durante i lavori, fa sapere la Lega, non era indispensabile indossare la mascherina perché sono stati rispettati i protocolli anti Covid ed è stato assicurato il distanziamento sociale. De Laurentiis, peraltro, ha pranzato con altri presidenti e non ha usato la mascherina mentre parlava con i giornalisti all'uscita dall'albergo, dove peraltro non era obbligatoria. La Lega Serie A ha segnalato alle autorità la positività e ora partiranno le verifiche per capire chi è entrato in contatto stretto con il numero uno del Napoli. (ITALPRESS). pal/red 10-Set-20 11:41