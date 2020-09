Così lo Stato centralizzato diventa un ente contro natura

I problemi di efficienza e rapporti istituzionali che abbiamo vissuto nei mesi più difficili della pandemia sono tutti figli dell’organizzazione supercentralista del nostro Stato e dei nostri partiti politici.

Nell’introduzione a un libro di Luca Meldolesi (“Federalismo possibile”) Marco Vitale ha scritto: «Circa 15 anni fa, come commissario straordinario di un ospedale milanese, mi recai a visitare un ospedale cantonale svizzero. Fui accolto con grande cortesia e dopo una visita ai reparti più interessanti dell’ospedale, mi fu fatta un’ampia illustrazione della sua struttura organizzativa ed economica, con il sussidio dei dati fondamentali. Dopo la visita presi un taxi per l’aeroporto ed intavolai un colloquio con il tassista (…) che incominciò a parlarmi dell’ospedale con una padronanza dell’organizzazione e dei punti forti e punti deboli e mostrando una conoscenza dei dati dello stesso, assolutamente straordinaria. Ne fui stupito e mi complimentai con lui per questa straordinaria conoscenza del “suo” ospedale. “Cosa vuole, mi rispose, questo è il nostro ospedale e questo per noi è il federalismo».

Non solo nella sanità, ma in tutti i campi abbiamo bisogno di cittadini informati e consapevoli. Abbiamo sentito tutti le polemiche di questi giorni, ma, a proposito di cittadini informati e consapevoli, ecco i contributi netti pro capite al bilancio europeo 2018 di alcuni Stati: Paesi Bassi 284 Euro, Germania 208, Austria 174 e Italia 111 (Fonte: Istituto Bruno Leoni 25 Luglio 2020) .

Stati centralizzati come il nostro non hanno più senso, oggi sono assolutamente “contro natura”.

Purtroppo i detentori del potere non hanno nessuna intenzione di migliorare la pessima organizzazione della Repubblica italiana. Sono passati più di mille giorni dai due referendum di Lombardia e Veneto, ma da noi la sovranità non appartiene per niente al popolo, con buona pace dell’Articolo 1 della Costituzione. Di quei referendum non se ne parla nemmeno più, malgrado i lodevoli sforzi del “Comitato Rete 22 Ottobre per l’autonomia”.

Tra i libri più letti dai militanti della “Lega Nord di una volta” c’era senz’altro “La fine dello Stato-nazione” di Kenichi Ohmae (1994). Ricordo che avevamo organizzato giornate di studio su quel testo. «I governi nazionali tendono tuttora a considerare le differenze tra regione e regione in termini di tasso o modello di crescita come problemi destabilizzanti che occorre risolvere, anziché come opportunità da sfruttare. Non si preoccupano di come fare per aiutare le aree più fiorenti a progredire ulteriormente, bensì pensano a come spillarne denaro per finanziare il minimo civile. Si domandano se le politiche che hanno adottato siano le più adatte per controllare aggregazioni di attività economiche che seguono percorsi di crescita profondamente diversi. E si preoccupano di proteggere quelle attività contro gli effetti “deformanti” prodotti dalla circolazione di informazioni, capitali e competenze al di là dei confini nazionali. In realtà , non sono queste le cose di cui ci si deve preoccupare. Concentrarsi unicamente su questi aspetti significa mirare soprattutto al mantenimento del controllo centrale, anche a costo di far colare a picco l’intero Paese».

Per fare del Recovery un vero Piano Marshall dobbiamo metterne la gestione nelle mani di un uomo come Draghi

Questo è il punto: il Paese sta davvero colando a picco! I nostri partiti politici non lavorano per i cittadini. Il loro unico obiettivo è la gestione del potere e la permanente caccia al voto.

Ma sono convinto che cambierà, che prima o poi si instaurerà un sistema federale anche in Italia. Purtroppo la Lega non ne parla più, ma qualcosa si muove: oltre agli amici di Grande Nord è molto interessante il movimento di Carlo Lottieri, Nuova Costituente: occorre cambiare la nostra visione del mondo.

Sul Recovery Fund voglio dire che il recente atteggiamento assunto dall’Unione Europea è un segnale positivo, ma Enrico Cisnetto intitola così la newsletter TerzaRepubblica numero 30 del 25 Luglio : «Ora se vogliamo i soldi europei (che sono a stato avanzamento riforme) per farne un nuovo piano Marshall dobbiamo metterli in mano a Draghi». Come dargli torto?