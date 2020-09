Stop al test per il vaccino AstraZeneca: "Genera una reazione anomala"

Sospesi tutti i test clinici per il vaccino contro il coronavirus sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford, dopo che un partecipante ha avuto una "sospetta reazione avversa" nel Regno Unito. Lo riferiscono i media inglesi. Secondo il colosso farmaceutico, si tratta di una pausa "di routine" nel caso di "una malattia inspiegabile" che consente di esaminare il caso e rivedere i dati sulla sicurezza.

Il vaccino AstraZeneca-Oxford University è visto come un forte contendente tra decine in fase di sviluppo a livello globale. Si sperava che il vaccino potesse essere uno dei primi ad arrivare sul mercato, dopo il successo dei test di fase 1 e 2. Il suo passaggio ai test di Fase 3 nelle ultime settimane ha coinvolto circa 30.000 partecipanti negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Brasile e in Sud Africa.

La natura della reazione avversa e il momento in cui si è verificata non sono ancora noti, anche se il partecipante dovrebbe riprendersi, secondo una fonte informata.

Un portavoce di AstraZeneca ha descritto la pausa come "un'azione di routine che si verifica ogni volta che c'è una potenziale reazione inspiegata in uno dei test" che consente il tempo di "indagare e assicurare allo stesso tempo il mantenimento dell'integrità del processo dei test". Il portavoce ha anche affermato che la società sta "lavorando per accelerare la revisione del singolo evento per ridurre al minimo qualsiasi potenziale impatto sulla tempistica del processo".

Burioni: "Stop vaccino avvenimento senza precedenti"

"Napoleone Bonaparte diceva 'andate piano, che ho fretta'. Questa massima vale anche per lo sviluppo dei vaccini". Lo sottolinea il virologo dell'Università San Raffaele di Milano, Roberto Burioni, in un articolo pubblicato su 'MedicalFacts', il sito di informazione e divulgazione scientifico da lui fondato. Il virologo ieri, sempre in un approfondimento sul sito, aveva ipotizzato un’accelerazione sul vaccino americano contro Covid-19 per ragioni politiche, le elezioni presidenziali di novembre. "Da un lato questo può essere dovuto a dati parziali molto positivi, ma esiste la possibilità che le autorità regolatorie (in particolare l’Fda, che autorizza i nuovi farmaci) si pieghino a pressioni politiche e approvino un vaccino senza le dovute cautele per renderlo disponibile prima delle elezioni presidenziali, che si terranno il 3 novembre", ricorda Burioni.

"A riprova che questo mio timore non è del tutto campato in aria, oggi nove importantissime case farmaceutiche (Merck, Pfizer, Sanofi, Johnson & Johnson, BioNTech, GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Moderna e Novavax) hanno preso un solenne impegno a non abbassare gli standard etici e scientifici nello sviluppo di un vaccino contro il coronavirus - sottolinea il virologo - Questo è un avvenimento che non ha precedenti, in quanto in generale le case farmaceutiche spingono perché i farmaci vengano approvati, e le autorità regolatorie (in particolare l’Fda) frenano. Qui ci troviamo in una situazione diametralmente opposta. Se è stata necessaria una simile precisazione direi che la mia ipotesi pessimistica non è del tutto campata in aria".