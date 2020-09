Portopiccolo, la Porto Cervo del nord-est interamente sostenibile

Si chiama Portopiccolo, ma si estende su 350 mila mq. nel Golfo di Trieste. Voleva essere la Porto Cervo dell’Adriatico Settentrionale e, almeno nelle intenzioni, l’operazione è riuscita. Portopiccolo, l’esclusivo borgo della costiera triestina incastonato come una gemma elegante nella roccia calcarea che guarda al confine sloveno, nasce da una cava di pietra carsica attiva fino agli anni ’70. Dopo un trentennio di tentennamenti e lungaggini burocratiche fu concessa l’autorizzazione a costruire e nel 2011 è stata avviata l’edificazione di case, appartamenti e un hotel, il tutto ultimato nel 2014. L’intero complesso immobiliare è stato realizzato dalla Rizzani de Eccher S.p.A. una società di costruzioni italiana, operante nel settore dell'edilizia civile e industriale e delle infrastrutture, con sede a Pozzuolo del Friuli in provincia di Udine.

IL CANTIERE PIÙ GRANDE D’EUROPA E IL CONDOMINIO (CON MARINA) PIÙ ESTESO D’ITALIA

Per tutta la durata dei lavori, quello di Sistiana a strapiombo sul mare, è stato il cantiere più grande d’Europa, con 800 operai. Ora il gioiello vanta un altro primato: quello di essere il più grande condominio d’Italia, in termini di residence e albergo diffuso che, a propria volta, è l’unico hotel 5 stelle lusso di tutto il Friuli Venezia Giulia, appartenente al portfolio Marriott, con 58 appartamenti, tra cui 28 Suite e 1 Presidential Suite i cui interni, ideati dallo studio Lazzarini Pickering Architetti, ricordano le eleganti atmosfere delle navi da crociera degli anni ’50, con un ricercato tributo alle antiche tradizioni marinare triestine. Non è finita – spiega il direttore sales Michele Gaidano: l’ultima porzione di Portopiccolo, aperta nel 2017, riguarda il pavillon con centro congressi a sale modulabili e la Spa di 3600 mq. mentre 72 ascensori collegano sia verticalmente che diagonalmente l’intero agglomerato che ha il pregio di essere privo di barriere architettoniche e strizzare l’occhio alla sostenibilità. La scogliera delle falesie protegge naturalmente la marina di Portopiccolo dai venti di bora. Con una profondità di 6 mt. Portopiccolo ospita 116 ormeggi per imbarcazioni fino a 30 mt in una posizione strategica per accedere al Mare Adriatico, fino alle Isole greche passando per l’arcipelago delle Kornati. Le macchine qui non si vedono circolare: ci sono 7 piani di parcheggio interrato nel sottosuolo e più di 500 posti auto.

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

La riapertura a pieno regime in periodo Covid-19 coincide anche con una nuova fase della vita di questo angolo di paradiso, che con un nuovo assetto proprietario inizia una fase di rilancio internazionale. La Rizzani de Eccher, infatti, nei mesi scorsi ha venduto Portopiccolo agli americani di Hig: un’operazione di circa 150 milioni di euro completata con successo. L’acquisizione è stata perfezionata a cavallo tra fine 2019 e inizi 2020. Rogito e formalità tavolari sono state complesse perché in Friuli Venezia Giulia vige il sistema austro ungarico. Abbiamo chiesto a Gabriele Magotti, 40 anni, Managing Director di Italia HIG quali sono le prospettive per Portopiccolo. Lombardo, cresciuto ad Arese e formato in ambito economico finanziario all’unniversità Bocconi, Magotti ha un passato nella J.P. Morgan di Londra, 10 anni in Deutsch Bank e da sei anni fa parte di HIG.

Dottor Magotti, perché acquisizione di Portopiccolo?

La reason why è che il posto è paesaggisticamente bellissimo, dotato di elevate strutture e infrastrutture con standard qualitativi di prim’ordine, classe energetica A e sistema di geotermia. La parte immobiliare è splendida: anche a livello di master plan il progetto è stato studiato nei minimi dettagli, tecnici ed estetici. Come Fondo siamo subentrati in questa operazione in virtù del grandissimo potenziale, non ultimo quello di far vivere un’esperienza di vacanza tutto l’anno, slegati dalla stagione balneare.

Qual è il ruolo del fondo ?

Di supporto al rilancio di Portopiccolo. L’operazione era sostanzialmente ultimata, con un percorso di completamento di tutte le opere di costruzione. Ora noi dovremmo fare l ‘ultimo miglio, portando servizi e attività di contorno al fine di far vivere questo posto per periodi medio-lunghi in quanto può offrire tantissimo, anche al di fuori dei mesi estivi.

Un passaggio di proprietà avvenuto in un momento complicato e complesso. Qual è la vostra vision?

Il lockdown ha rallentato i nostri piani e comportato difficoltà a livello operativo. La stagione, ancorché iniziata in ritardo con tutte le difficoltà legate al Covid-19, è però andata bene e sta dando soddisfazioni perché abbiamo visto che le persone hanno viaggiato di meno, sono rimaste in Italia, quindi è cambiata anche la clientela. Abbiamo registrato una buona presenza di ospiti austriaci, mercato importante per noi. Vogliamo partire da qui per migliorare senza intoppi. Il nostro intendimento è dunque essere il più inclusivi possibile, non esclusivi. È ovvio che il posizionamento è alto, a livello di immagine e di offerta. Tuttavia, attraverso un lavoro di collegamento con il territorio, agganciando la collaborazione delle istituzioni, possiamo allargare il nostro target senza respingere, anzi: offrendo ospitalità per tutte le tasche. L’albergo è nel circuito di Marriott e attira stranieri; Trieste è una città multiculturale e speriamo che con Portopiccolo lo diventi sempre di più. Questi i nostri punti fermi. Infine, le barche sono un generatore automatico di traffico anche se i mega yacht non possiamo ospitarli.

Qual è l’aspirazione per Portopiccolo?

Questo posto dovrebbe essere la Portofino sull’Adriatico. Il percorso è lungo ma non impossibile, perché l’infrastruttura c’è.

DIECI APPARAMENTI VENDUTI E IL DOPPIO DELLE VISITE DI POTENZIALI ACQUIRENTI RISPETTO A GIUGNO 2019

Luigi Candida, Head of Real Estate Sales di Portopiccolo, ha il polso della situazione per quanto riguarda le vendite delle case. In totale, Portopiccolo è formato da 431 unità immobiliari, dai 50 ai 400 mq, tutte inserite nelle Falesie e suddivise tra le tipiche “Case del Borgo” con i tetti spioventi in coppi, terrazze e portici, le “Case Terrazza” moderne e minimal e le ricercate Penthouse “Four Winds” con piscina privata e giardini pensili. “Il 65% è stato venduto nel 2010 ancora da planimetria, prima ancora dell’inizio dei lavori – spiega Candida – e sono stati incassati 90 milioni di euro di preliminari. Attualmente – precisa il responsabile vendite - sono disponibili 147 case, nessuna già arredata. La maggior parte dei clienti sono italiani del Triveneto ma anche della Lombardia. Poi austriaci, tedeschi, cecoslovacchi di Praga, olandesi, inglesi e russi. La forbice dei prezzi? Dai 500 mila a 1 milione e 200 mila euro. Ma cantina e garage sono a parte.