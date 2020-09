La Serie A diventa una "media company". E ora spazio ai fondi di private equity

Si apre ufficialmente una nuova era per il calcio professionistico italiano. La Lega di Serie A, e i 20 club che la compongono, hanno dato il via libera alla creazione di una media company, con la possibilità di ingresso per i fondi di private equity. In questo modo la neonata società si occuperà di gestire i diritti tv e commerciali della lega. Le 20 società hanno raggiunto l'accordo all'unanimità. Il tema è fondamentale anche per il presidente della Lega, Paolo Dal Pino, che aveva spinto molto per la realizzazione di una nuova struttura. Due, intanto, le offerte pervenute, entrambe per il 10%.

Quella della cordata Cvc, Advent e Fsi (da 1,625 miliardi per il 10%) e dal duo Bain-Nb Renaissance (1,35 miliardi sempre per il 10%): la decisione è stata quella di approfondire le proposte di entrambe le cordate, per sceglierne una a breve. Bocciate invece le offerte di finanziamento.