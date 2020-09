Il pessimismo della ragionee l’ottimismo della volontà

Siamo ripartiti. Siamo ripartiti al Nord, al Centro e al Sud con un impegno corale e la volontà di puntare sulle comuni eccellenze anche per dimostrare all’Unione Europea, ma anche a noi stessi, che i fondi richiesti e ottenuti per il Recovery Fund non saranno contesi in una guerra fra territori, ma dovranno contribuire a rinsaldare il Paese in un percorso di rilancio che ne valorizzi tutti i punti di forza, qualunque ne sia la loro collocazione geografica. E allora siamo ripartiti con le eccellenze del sistema sanitario dell’Italia settentrionale, ma anche con quelle che esistono a Roma allo Spallanzani e al Gemelli, ma anche nell’Italia meridionale nei Policlinici di Napoli e Bari e nella sanità privata della Puglia. Siamo ripartiti, tornando ad offrire al mondo gli incomparabili splendori della Pinacoteca di Brera, del Palazzo Ducale di Venezia, della Galleria degli Uffizi, dei Musei Vaticani e del Colosseo, del Parco archeologico di Pompei e del Museo Archeologico nazionale di Taranto.

Siamo ripartiti con il nostro sistema industriale che ci ha reso amati da milioni di consumatori dei cinque continenti (ma temuti da agguerriti concorrenti) con il glamour, il fashion e il comfort dell’inimitabile “made in Italy”, certamente più diffuso al Nord come produzioni, ma con presenze significative e crescenti di numero anche nell’Italia meridionale che solo qualche economista accademico, innamorato dei propri modelli econometrici, non vuole ancora vedere e conoscere di persona. Stiamo ripartendo con le nostre grandi navi da crociera e i traghetti di compagnie di rango mondiale come Msc e Grimaldi che in piena sicurezza tornano ad offrire a gruppi fortunatamente in aumento di utenti i loro servizi di trasporto e di divertissement fra i più apprezzati dagli appassionati del turismo sul mare. Siamo ripartiti con i nostri centri di ricerca al Nord e al Sud e i loro ricercatori che, per quanto spesso impiegati con contratti precari, riescono a produrre risultati eccezionali soprattutto, ma non solo, nel campo biomedico.

Le imprese meridionali non hanno bisogno di aiuti statali in più rispetto alle aziende del nord

Siamo ripartiti con un’operazione di offerta di acquisto da parte del più grande Istituto di credito italiano che, puntando ad acquisire Ubi banca, ha posto le premesse per un ulteriore consolidamento del sistema bancario nazionale che deve affrontare - piaccia o meno - sfide di livello mondiale con spalle che devono essere sempre più solide.

Siamo ripartiti con il nostro campionato di calcio fra i più seguiti in Europa per il numero dei suoi tifosi, con i suoi celebrati campioni, da Ronaldo ad Immobile, nel quale emergono e si affermano ormai da tempo - accanto agli squadroni storici - anche compagini e allenatori della grande provincia italiana che produce e compete nel mondo come l’Atalanta di Bergamo e il Sassuolo, cittadina in provincia di Modena, capitale internazionale dell’industria delle piastrelle. Insomma, siamo ripartiti con la nostra invidiata creatività, la nostra storica fantasia, la nostra italianità che – diciamolo francamente – è ormai stanca di divisioni fra Nord e Sud, e non perché non vi siano ancora squilibri economici e territoriali da colmare, ma perché un sempre maggior numero di imprese meridionali vuole crescere e competere nel mondo e che, se certamente ha ancora bisogno di aiuti dello Stato, non ne ha più bisogno delle aziende del Nord, più duramente provate dalla pandemia da covid 19 rispetto a quelle del Mezzogiorno.

Ma siamo anche ripartiti, diciamolo con un pizzico di indignata amarezza, con un livello di confronto sul futuro del Paese fra le forze politiche di maggioranza e fra queste e quelle di opposizione che quotidianamente non sembra proprio - o almeno non sembra ancora - all’altezza della fase storica che l’Italia si accinge a vivere in una Unione Europea che, finalmente, dopo una trattativa a tratti drammatica svoltasi fra il 17 e il 21 luglio scorsi, ha dimostrato di voler tornare con le decisioni sul Recovery Fund alle grandi intuizioni dei Padri fondatori dell’Europa Unita.

Ma ora più che mai serviranno il pessimismo della ragione e l’ottimismo della volontà.