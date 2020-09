Flowe sceglie Epipoli per accrescere l'engagement nella nuova digital bank

Flowe, società benefit del Gruppo Bancario Mediolanum - emergente istituto italiano di moneta elettronica che mira a educare i giovani sui temi dell'innovazione e della sostenibilità economica, sociale e ambientale, ha scelto Epipoli per sviluppare una piattaforma di rewarding ed engagement, con cui ottenere prodotti e servizi esclusivi grazie ad un meccanismo di gamification e a programmi di loyalty.

La nuova piattaforma, frutto dell’esperienza ventennale di Epipoli, una delle aziende Fintech leader di mercato nei sistemi prepagati, nelle Gift Card e nei programmi di engagement, è in grado di coinvolgere i clienti offrendo gift card per oltre 250 brand, codici sconto esclusivi per una vasta gamma di prodotti e oltre 20.000 esperienze. Si tratta dell’anello di congiunzione tra ambiente digitale e mondo fisico, che mette a disposizione degli utenti un’ampia scelta di servizi, facendoli sentire sempre al centro con un’offerta pensata appositamente per loro.

L’applicazione di un modello di gamification, ispirato ai videogiochi, è uno strumento eccellente per coinvolgere gli utenti sui canali digitali. Sarà infatti possibile accumulare gemme per ottenere premi, servizi ed esperienze dei partner di Flowe, sia attraverso l’utilizzo della Flowe Card Mastercard, sia attraverso il meccanismo di Arcadia, che permette di vincere badge e salire di livello per assicurarsi benefit sempre più interessanti.

Gaetano Giannetto, Fondatore e Presidente di Epipoli, spiega: “La piattaforma creata per Flowe è l’output naturale della nostra consolidata esperienza non solo in ambito Fintech, ma anche nel mondo del customer engagement. Uno strumento innovativo che promuove una relazione sempre più stretta e partecipata tra banca e utenti, che offre un approccio olistico e consente di parlare a un pubblico digitalizzato, giovane e attento all’innovazione. Anche per questo crediamo che Flowe possa diventare una guida per gli utenti moderni, in grado di parlare il linguaggio dei loro bisogni e desideri e di sostenere il loro slancio per un domani più sostenibile”.

“Flowe è una piattaforma di servizi, contenuti e valori che guarda al futuro e ai giovani” spiega Ivan Mazzoleni, Cultural Energy Orchestrator (CEO) di Flowe. “Ispirandoci ai principi della BetterBeing Economy®, sosteniamo l’importanza di uno stile di vita sostenibile, promuoviamo l’armonia sociale e l’attenzione all’ambiente, e pensiamo che divertirsi sia il modo migliore di imparare nuovi modi di migliorare la propria vita e di prendersi cura del futuro. Flowe non è solo uno strumento finanziario, ma una piattaforma di programmazione, gestione e valutazione delle proprie scelte di vita – in modo facile, giovane, divertente.”