Elon Musk perde 16 miliardi in un giorno: colpa di Tesla e di General Motors

Ci sono giornate nerissime per tutti nel corso di una vita. Ma non saranno in molti a poter "vantare" di aver perso 16 miliardi nel volgere delle 24 ore. È successo invece a Elon Musk, il poliedrico fondatore di Tesla, che segnerà l'8 settembre come "day to forget", giorno da dimenticare. Una sfortunata serie di eventi, infatti, ha fatto crollare la sua fortuna di quasi il 20% in una sola seduta di borsa. I motivi? Almeno due (più un terzo probabile...).

In primo luogo, la decisione dell'indice S&P500 di non quotare Tesla, nonostante un balzo del 400% negli ultimi 12 mesi in termini di capitalizzazione, è un problema serio. Perché essere ammesso tra i "grandi" di Wall Street significa automaticamente aumentare la base dei potenziali investitori e riuscire di conseguenza a entrare nelle grazie di molti fondi che, per statuto, non vogliono e non possono pescare in listini differenti dal principale.

Inoltre, General Motors ha deciso di investire due miliardi di dollari per rilevare l'11% di Nikola, concorrente diretto della stessa Tesla - con cui ha anche un contenzioso legale per via del nome - che è specializzato nella creazione e nella realizzazione di camion elettrificati. Significa che anche l'innovazione sta iniziando a diventare "mainstream" e che Tesla, che ha pagato un inizio complesso prima di spiccare il volo, potrebbe essere raggiungibile in tempi più rapidi del previsto.

D'altronde, se i mezzi realizzati dall'azienda di Musk sono oggettivamente quanto di più vicino alla "macchina del futuro" si sia mai visto in circolazione, è indubbio che se anche i grossi player decidessero di giocare sul tavolo dell'innovazione vera, e non soltanto dell'elettrificazione tout court che serve a far sentire le coscienze più libere, Tesla diventerebbe meno avveniristica e più facilmente replicabile. Perderebbe, dunque, quel vantaggio competitivo che ha accumulato in questi anni.

Ed è questo il terzo problema che affligge Elon Musk - che pure è ancora titolare di un patrimonio da oltre 85 miliardi di dollari e ha ricevuto 2,2 miliardi tramite vendita di azioni come piano di compensazione - ovvero riuscire a capire come proseguire questa corsa avveniristica verso il futuro. Per chi gira le strade della California non c'è più grande stupore nell'incrociare una Tesla. Ma fuori dagli Usa? In Italia, ad esempio, si tratta ancora di veicoli guardati e fotografati con la meraviglia e l'ammirazione delle autentiche fuoriserie. Quanto manca per il prossimo salto quantico e per l'industrializzazione definitiva? Se Elon riuscirà a rispondere in tempi rapidi a questa domanda, potrebbe presto insediare Zuck e Gates sul podio dei paperoni (Bezos, almeno per ora, rimane inarrivabile). Altrimenti dovrà aspettarsi altri "martedì neri".