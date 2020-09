Coronavirus, lieve rialzo dei contagi (e dei tamponi). Ma crescono i ricoveri

Sono 1434 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 14 decessi, che portano il totale a 35577. Rispetto a ieri sono segnalati altri 471 guariti, nel complesso sono 211.272. Gli attualmente positivi sono 34.734, compresi i 945 registrati nelle ultime 24 ore. Aumentato rispetto a ieri il numero dei tamponi: ne sono stati fatti 95.990, quasi 3600 in più. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 150, sette più di ieri. I ricoverati con sintomi passano da 1760 a 1778. Le persone attualmente in isolamento domiciliare sono 32.806.