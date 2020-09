Federconsumatori, in autunno stangata da 2.500 per le famiglie italiane

E' in arrivo una stangata autunnale per le famiglie italiane che quest'anno, al rientro dalle vacanze, dovranno affrontare una spesa media di 2.493,35 euro tra settembre e novembre. A fare i conti in tasca agli italiani è uno studio di Federconsumatori anticipato all'Adnkronos. Si prospetta dunque un autunno nero per le famiglie con cifre proibitive in una situazione che mai come quest'anno è grave per le conseguenze anche economiche del covid-19.

Molte sono le voci di spesa elaborate dall'associazione dei consumatori che metteranno a dura prova i bilanci familiari, alcuni pagamenti infatti, sono stati rinviati a causa della pandemia: è il caso della prima rata della Tari (la tassa sui rifiuti) posticipata da maggio a settembre. Per non parlare delle bollette (che registrano un aumento complessivo del +3,5% rispetto al 2019). È vero che queste ultime si pagano tutto l’anno, ma in questo frangente si sommano alle altre onerose spese con un risultato estremamente negativo per le tasche dei cittadini.

A queste uscite si aggiungono tutte quelle per il rientro a scuola che, quest’anno, oltre alle classiche spese per zaini, libri e dizionari, contemplano maggiori costi di trasporto, viste le incertezze in tale ambito dovute all’emergenza sanitaria. Verso novembre poi, ai primi freddi, si dovranno fare i conti con il riscaldamento delle abitazioni dove potrebbe proseguire per molti impiegati e professionisti la modalità dello smart working e dunque si potrebbe determinare un aumento dei consumi delle utenze domestiche di energia.

Oltre alla 'solita stangata, la Federconsumatori segnala le spese per le visite mediche, gli esami e i checkup che, salvo emergenze, sono stati rimandati dopo il lockdown e la pausa estiva. La stangata in questione, tra l'altro, va precisato, non comprende le spese correnti per alimentazione, abbigliamento, ecc.