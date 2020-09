Nasce Spesafacile per ricevere gli acquisti al lavoro negli "open locker"

Nel 2020 gli acquisti online di prodotto dei consumatori italiani varranno 22,7 miliardi di euro con una crescita annua del +26%, 4,7 miliardi in più rispetto al 2019. É l’istantanea scattata dall’Osservatorio eCommerce B2c promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm. Accelera quindi la crescita degli acquisti online di prodotti, ed è boom per l'eCommerce che semplifica le abitudini di acquisto dei consumatori ma restano le criticità legate alla consegna dei prodotti comprati online, che, per il 90% vengono consegnati a casa o in azienda. Il crescente volume di consegne pone nuovi ostacoli ad aziende e condomini: pacchi smarriti, lunghe attese per i corrieri, inoltre, chi non è a casa durante il giorno o non ha un servizio di portineria trova difficoltà a ricevere il pacco, ma lo stesso problema si pone nelle aziende, che si ritrovano a dover gestire l’arrivo di pacchi per i loro dipendenti con conseguente dispendio di tempo e risorse.

Per gestire la consegna in pochi click ed in totale sicurezza nasce Spesafacile, la piattaforma che, grazie all’utilizzo di open locker, mira a consentire ai dipendenti di grandi aziende, uffici, co-working, proprietari o affittuari di appartamenti in residence, grandi condomini e clienti di palestre e club sportivi che hanno comprato online, da qualsiasi sito di eCommerce, di ritirare i propri ordini velocemente e in sicurezza all’interno di chioschi self service (locker).

Acquisti a portata di click

Gli innovativi armadietti possono essere posizionati all’interno di aziende e imprese ma anche in spazi di co-working, in grandi condomini o centri sportivi. Le ordinazioni ed i pagamenti saranno digitali mentre il prodotto viene prelevato direttamente dal destinatario, in totale sicurezza e senza alcun contatto con corrieri o personale addetto alle consegne. Ad esempio i dipendenti di un’azienda potranno quindi ordinare la loro spesa online e ritirarla presso i loro box personali che vengono caricati negli scomparti del locker e conservati in perfette condizioni igieniche e alla temperatura ottimale, fino al momento dell’apertura dello sportello.

Con un click, infatti, il dipendente può ricevere tutti gli acquisti online nel luogo preferito tutti i giorni, senza ritardi e senza costi aggiuntivi di trasporto. Gli imballi garantiscono l’igiene e la corretta conservazione di qualsiasi prodotto riducendo al minimo il contatto con estranei. Spesafacile infatti permette ai dipendenti di esporsi di meno al rischio di contatti esterni per ragioni di spesa e shopping.

“Spesafacile nasce per fornire ai dipendenti uno strumento innovativo e utile in termini di welfare aziendale - afferma Giorgio Brojanigo co-founder Spesafacile - Con il boom dell’ecommerce e l’avvio della nuova era degli acquisti online il nostro obiettivo è quello di andare incontro alle necessità degli utenti di ricevere acquisti in un luogo sicuro e protetto ovviando agli ostacoli relativi alle consegne”.