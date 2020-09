Brexit, torna lo spauracchio del "no deal". Johnson: accordo entro il 15 ottobre

Dimagrito, attento all'alimentazione e all'attività fisica, pentito per le sue posizioni negazioniste contro il Covid: Boris Johnson sembrava un uomo diverso. Ma poi è tornato il suo cavallo di battaglia, quello grazie al quale è diventato prima leader dei Conservatori e poi inquilino del numero 10 di Downing Street: la Brexit. La pandemia, infatti, aveva fatto passare in secondo piano la necessità di arrivare a una definitiva definizione degli accordi tra Regno Unito ed Europa, visto che i sudditi di Sua Maestà cesseranno di essere cittadini del Vecchio Continente (almeno per quanto riguarda i privilegi economici e di libero scambio) a partire adl 1° gennaio 2021.

Ora la domanda è: in che modo? Alla fine dello scorso anno era stato raggiunto un accordo che prevedeva la possibilità per i cittadini europei di continuare a lavorare nel Regno Unito purché venissero soddisfatte alcune condizioni. Nei giorni scorsi, invece, Johnson ha dichiarato pubblicamente di voler contravvenire a quanto sottoscritto con i negoziatori europei proprio in materia di mercato del lavoro. Come? Non è ancora dato sapere, ma è evidente che la pandemia, che ha ridotto pesantemente l'economia britannica, potrebbe far pendere la bilancia verso provvedimenti ancora più sovranisti. Ad esempio, rendere ancora più complesso il mantenimento per le aziende di lavoratori non britannici.

In più, il governo britannico ha fatto sapere di voler tenere di riserva anche un disegno di legge nazionale studiato per concedere al Parlamento il potere di aggirare alcuni punti dell'accordo di divorzio già sottoscritto (il cosiddetto Withdrawal Agreement) l'anno scorso con Bruxelles. L'iniziativa, anticipata dal Financial Times, è stata ridimensionata, ma non smentita da Downing Street, secondo cui la proposta è per ora "in stand-by". E l'esecutivo si riserva di sottoporla al Parlamento, dove ha una larga maggioranza, solo ove si rendesse necessario affrontare conseguenze specifiche di una mancata intesa negoziale sulla relazioni future. Una legge che di fatto rinnega le intese già raggiunte con l'Europa sull'Irlanda del Nord che erano state, un anno fa, la base per la Brexit. In particolare per quanto concerne gli aiuti di Stato per evitare concorrenza sleale in materia produttiva e fiscale tra Irlanda del Nord (che resterebbe nel Regno Unito) ed Eire, che continuerebbe a far parte dell'Europa. Una mossa che può avere conseguenze molto gravi, che vanno al di là della Brexit, nota il Financial Times: è raro il caso di stati che passano leggi per aggirare trattati internazionali già firmati.

Ma se davvero Johnson e il suo governo decidessero di ritirarsi da accordi sottoscritti e firmati meno di un anno fa, il Regno Unito si ritroverebbe improvvisamente nel novero dei cosiddetti "stati canaglia". Non solo, perderebbe automaticamente qualsiasi legittimità sui tavoli internazionali e qualsivoglia credibilità. Con che faccia, d'altronde, proverebbero i sudditi di Sua Maestà a mediare senza avere per primi rispettato i patti?

Johnson ostenta ottimismo e sostiene che entro il 15 ottobre bisognerà trovare nuovi accordi con l'Europa, altrimenti si procederà a un "no deal" che sancirà l'addio unilaterale del Regno Unito dalla comunità senza alcun tipo di compromesso. Il capo dei negoziatori, Michel Barnier ha ribadito che indietro non si torna e che gli accordi sottoscritti devono anche essere rispettati. Ma la tensione è altissima. In realtà, a rischiare di più sono proprio gli inglesi, che vedrebbero applicare dal 1° gennaio 2021 dazi pesantissimi su tutti i loro prodotti, e questo sarebbe drammatico visto che l'Europa vale circa il 46% degli scambi del Regno Unito.

Si tratta, dunque, di una partita a scacchi con Johnson che sta cercando palesemente di trarre il massimo vantaggio dalla situazione. Ma sta rischiando grosso. Anche perché perfino membri dell'esecutivo si sono detti perplessi sulla possibilità di tenere alta la strategia della tensione con l'Europa. E c'è il pericolo, reale, che tutto frani lasciando il Regno Unito con un pugno di mosche.