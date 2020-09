La cura è una trasfusione ...di managerialità

«Per cogliere l’opportunità senza precedenti costituita dal recovery fund, occorre una managerializzazione senza precedenti del sistema. Tutto il sistema»: Stefano Cuzzilla, presidente di Federmanager, è in prima linea da anni in una specie di apostolato per la managerializzazione di un Paese che sembra refrattario alla giusta valorizzazione della componente dirigenziale nelle aziende private, «ed anche nella Pubblica amministrazione – aggiunge Cuzzilla – dove abbiamo tante persone estremamente qualificate e preparate ma non quante ne serviranno, anzi ne servirebbero già».

E dunque, presidente: che fare?

Facilitare l’ingresso nei ruoli della pubblica amministrazione di manager che provengano dall’esperienza del privato. Servirebbe a cambiare passo. Un cambiamento di passo necessario. Solo così potremo gestire al meglio i fondi del piano europeo. Noi in Italia capiamo tutti, comprendiamo i problemi, individuiamo le soluzioni, sappiamo progettare i processi. Ma ci perdiamo nell’execution proprio a causa della carenza diffusa di managerialità.

Partiamo però dall’Europa. Qual è il suo giudizio sul round di metà luglio dal quale l’Italia è uscita con un portafoglio di 209 miliardi da spendere in due anni?

Un buon giudizio! Abbiamo colto un’opportunità importantissima, il governo e in particolare il presidente del Consiglio hanno fatto un gran lavoro, finalmente in sinergia, tutti i ministri hanno cooperato e ne è scaturita un’opportunità storica per il Paese e la sua ricostruzione.

Dunque si può essere ottimisti…

Sì, direi che si deve essere ottimisti, ma nella misura in cui si lavora uniti per mettere a frutto quest’opportunità. Lo sapevamo già che i tempi stavano cambiando vorticosamente e che questo poteva rimettere bene in gioco l’Italia: con il digitale, con l’internazionalizzazione, con tutte le innovazioni nelle quali eccelliamo. Ma è chiaro che senza un management adeguato a gestire la discontinuità, queste rivoluzioni sono come treni che passano in stazione e ripartono subito…

Lei ha parlato di managerializzazione della Pubblica amministrazione, ma le Piccole e medie imprese? Non ne hanno anch’esse un gran bisogno?

Soprattutto le nostre Pmi, le stesse che creano prodotti e servizi di eccellenza unici al mondo, avrebbero estremo bisogno di una trasfusione di managerialità. Qualcosa che permetta loro di progettare a medio-lungo termine, pensando operazioni importanti, riconvertendo magari parte delle risorse manageriali qualificate che i contraccolpi del Covid potrebbero lasciare a casa. Molto lavoro va fatto sul fronte delle politiche attive: ci stiamo impegnando in sinergia con Confindustria e Confapi per trovare tutte le formule possibili per dare forza e coraggio agli imprenditori medio piccoli a compiere questo cambio di passo, a managerializzarsi e tentare il salto di qualità che in molti casi attendono da anni.

Anche il management deve però, in molti casi, riqualificarsi al digitale: non crede?

Sicuramente la sfida dell’innovazione mette in discussione tante competenze sedimentate, e la contaminazione col nuovo non basta mai. Quindi ci sarà da fare tantissima formazione, nei prossimi anni. Direi di più: l’irruzione delle nuove tecnologie digitali in tutti i settori apre la porta alla formazione continua, che è la vera sfida del futuro. E su questo terreno la Pubblica amministrazione deve investire moltissimo, perché ha al suo interno risorse di ottima qualità ma le deve formare o riformare, e deve agevolare l’affermarsi all’interno dei vari cluster di profili dirigenziali di tipo nuovo, che esprimano quella visione al passo con i tempi di cui il sistema economico ha estremo bisogno per restare competitivo. Altrimenti rischiamo davvero di assistere impotenti a un’ondata migratoria di imprese che si trasferiscono all’estero per cercare condizioni di lavoro più agevoli.

Qualcuno dice che però sburocratizzare la Pubblica amministrazione significa abbassare la guardia sul presidio della legalità.

Non è affatto vero. Significa solo che dove possono bastare due permessi non ha senso permettere che se ne aggiungano altri diciotto! Piuttosto, è nelle procedure lunghe e tortuose che si annida il malaffare. La rete corruttiva si snoda proprio nei passaggi resi deliberatamente farraginosi, nei mille ostacoli e nella poca trasparenza. Attenzione però: sburocratizzare non implica mai abbassare la guardia. I controlli amministrativi e giudiziari devono restare. Il decreto legge Semplificazioni, sebbene abbia bisogno di alcuni accorgimenti che intendiamo segnalare alle forze politiche ora che è iniziata la discussione parlamentare, va nella strada giusta che è quella che punta all’obiettivo di realizzare le opere e accelerare le procedure. Procedure chiare e veloci aiutano a individuare le responsabilità, non ad eluderle.

Dedichiamo la nostra inchiesta di coverstory al nuovo dualismo Nord-Sud esploso con la pandemia. Cosa ne pensa?

Che la questione politica e socio-economica vera è e resta ancora quella meridionale. Anche per la nuova coesione territoriale che serve al Paese dobbiamo far tesoro dell’opportunità europea. Dobbiamo investire al Sud senza attendere che investa il Nord. Dobbiamo essere efficienti in tutta la penisola e attrattivi per i capitali stranieri. Attirare gli investimenti significa irrobustire la competitività delle nostre imprese, stare sul mercato, specie per le Pmi del Sud, senza permettere ai grandi player di fare shopping delle nostre eccellenze o, peggio ancora, di danneggiarci con operazioni di speculazione finanziaria.