Quanta fatica inutile per poi toccare il Fondo

Prodighi quando si tratta di far lievitare i prezzi delle opere pubbliche ed elargire sussidi, pensioni e bonus, parsimoniosi - pure troppo - quando si tratta di spendere i denari che giungono da Bruxelles. Che i cosiddetti Paesi frugali ci guardino in cagnesco si può anche capire. E pure sull’annosa questione dei fondi strutturali europei non ci facciamo una belle figura, se è vero, come afferma Emma Bonino, che del pacchetto 2014-2020 su 76 miliardi di euro ne sono stati spesi solo 27 e abbiamo anche il coraggio di chiedere altri soldi, senza neppure aver avviato (almeno non a fine luglio, mentre scriviamo) il Sure, il fondo per contrastare la disoccupazione, “per carenza di documentazione”. Ecco, la documentazione: è proprio questo il grande problema dell’Italia. «Parlare di soldi spesi è fuorviante», spiega a Economy Antonio Parenti, il capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, «c’è una differenza tra la spesa e l’impegno di spesa: normalmente le spese vengono computate verso la fine del programma e l’Italia normalmente recupera proprio nel finale le incertezze e i ritardi iniziali».

La regola del disimpegno automatico consente di prendere tempo, aggiungendo un triennio alla normale programmazione

L’impegno c’è, ma non si vede: «la questione dirimente è che i fondi assegnati ai Paesi devono tradursi in quelli che si chiamano “impegni di spesa”, ovvero appalti, procedure di gara, sovvenzioni, che, come tutte le procedure amministrative, comportano tempi e responsabili da nominare, aperture di bandi e soggetti, pubblici e privati, che devono partecipare», continua Parenti. Certo, impegnarsi non basta: se poi l’impegno non si traduce in spesa effettiva, per la Commissione europea è un nulla di fatto. Ma c’è un piccolo artificio contabile, che si chiama “regola del disimpegno automatico (meglio nota come N+3) grazie al quale si può prendere tempo e, se la spesa viene effettuata nel triennio successivo alla conclusione del programma, viene certificata e Bruxelles la rimborsa, assegnando il cappello europeo a fine percorso ai cosiddetti “progetti sponda” o “progetti retrospettivi”. «Si tratta di questioni tecniche, ma l’Italia spende, eccome, e spenderà i fondi europei. Alla fine del programma vedremo che avremo impegnato tutta la disponibilità». Ovvero i 53,2 miliardi di euro (di cui 19,6 di cofinanziamento nazionale, in pratica soldi nostri che fanno un viaggio contabile di andata e ritorno da Bruxelles) dei 51 Programmi operativi del Fondo europeo per lo sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo 2014-2020. Soldi che servono per infrastrutture, nuove imprese, programmi di formazione, agricoltura, turismo, sostenibilità e cultura, per favorire lo sviluppo delle regioni a bassa crescita. «Le risorse programmate per le Regioni meno sviluppate (ovvero quelle il cui Pil pro-capite è risultato inferiore al 75% della media UE nel triennio 2007-2009 che in Italia sono Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) ammontano a 32,9 miliardi di euro, pari al 61,8 per cento del totale», spiega il direttore generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale Massimo Sabatini nella relazione presentata alla Camera a giugno.

«Se si considerano anche le Regioni definite “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna), si copre tutto l’ambito del Mezzogiorno, a cui risulta così destinata un’allocazione complessiva di risorse pari a 35,6 miliardi di euro, equivalente a due terzi delle risorse finanziarie complessive». Insomma, si spende, eccome. Peccato che, rispetto alla media europea, siamo in ritardo. E non solo perché a Bruxelles il pacchetto regolamentare è stato approvato solo negli ultimi mesi del 2013: al ritardo concorrono anche «cause più interne, che rimandano al complessivo indebolimento della capacità progettuale e realizzativa delle amministrazioni pubbliche, ad ogni livello di Governo (ma più sensibile in alcune regioni del Mezzogiorno), che ha determinato l’accumulo di ritardi e lentezze procedurali». Per capirci: un’opera pubblica impiega in media 4,4 anni per essere realizzata, di cui 2,5 per la progettazione, sei mesi per l’affidamento dei lavori e 1,3 anni per la loro esecuzione. Nella classe che va dai 7 ai 9 milioni di euro, gli anni diventano quasi 8. «A pesare sono soprattutto i cosiddetti “tempi di attraversamento”, ovvero i tempi che intercorrono tra la fine di una fase procedurale e l’inizio di quella successiva (come il passaggio tra la fine della progettazione definitiva e l’inizio della progettazione esecutiva, o tra la fine della progettazione esecutiva e l’inizio delle procedure di aggiudicazione)», sottolinea il direttore dell’Agenzia. Secondo le cui stime, «i tempi di attraversamento rappresentano in media circa la metà della durata complessiva di un opera. Tale velocità di esecuzione degli interventi si ripercuote sui tempi di assorbimento delle risorse comunitarie, e sulla dimensione media degli interventi, sovente necessariamente ridotta per rispettare i tempi della programmazione UE». In pratica, invece di concentrarsi su un grande progetto, si preferisce fare centinaia di bandi per poche migliaia di euro, magari anche nell’interesse di far contenta una base più ampia possibile di amici e sostenitori. Una debolezza culturale che si concentra più sull’efficienza che sull’efficacia della spesa, tant’è che il Pil delle regioni beneficiate rimane comunque basso nonostante i miliardi spesi. Per non parlare del atto che a ogni cambio di giunta cambiano i direttori delle autorità di gestione, il che porta alla tendenza a esternalizzare competenze tecniche mancanti, da un lato deresponsabilizzando e dall’altro depauperando delle loro prerogative e funzionari regionali.

Il pericolo è violare la regola dell’addizionalità, rischiando di perdere gli stanziamenti della commissione europea

A lanciare l’allarme, nell’ottobre scorso, era stato il direttore generale per la Politica regionale della Commissione Ue, Marc Lemaitre, con una lettera inviata al governo italiano in cui additava «le cifre più che preoccupanti sugli investimenti al Sud, che sono in calo e non rispettano i livelli previsti per non violare la regola Ue dell’addizionalità», che stabilisce che i contribuiti erogati attraverso i Fondi non devono sostituire la spesa pubblica o gli investimenti strutturali dello Stato. Per il settennato in corso, l’Italia si era impegnata a garantire investimenti pubblici al Sud pari allo 0,43% del loro Pil. E invece ci si è fermati allo 0,38%, un quinto delle risorse promesse in meno. «Non conosco nessun altro Paese che ha una situazione così debole», ha spiegato Lemaitre. E non ha tutti i torti: se nelle regioni dell’Europa centrale che come il Mezzogiorno ricevono i fondi strutturali, il tasso di investimenti è del 4%, in Italia ci si ferma a un decimo: lo 0,43%.

«C’è una riconosciuta problematica di investimento e un’occasione mancata di sviluppo», commenta il capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea Antonio Parenti, «nel senso che oggettivamente nel corso degli anni il Sud Italia ha avuto un grow up molto limitato rispetto alle altre realtà europee. Eppure il Sud offre potenzialità immense dal punto di vista industriale dei servizi, della cultura, dell’agricoltura, del turismo. Stiamo lavorando alla semplificazione delle procedure proprio per riprendere un cammino, quello dello sviluppo industriale, per reimmettere il Sud e la sua catena di valore, finalmente, nel circuito europeo. C’è bisogno di fare uno scatto qualitativo nelle tempistiche della spesa, perché gran parte dei fondi diventeranno disponibili nel corso del triennio 2021-23 e gran parte dei fondi saranno dedicati allo sviluppo ambientale, delle infrastrutture e digitale, per trovare un’occasione di effettivo sbocco anche internazionale».