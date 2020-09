Online i verbali del Cts: il 12 febbraio venne chiesta disponibilità delle rianimazioni

Sono 95 i verbali del Comitato tecnico scientifico per l'emergenza coronavirus pubblicati oggi sul sito della Protezione civile, l'ultimo relativo agli incontri del 16 e del 20 luglio scorsi. Andando indietro nel tempo si legge come, già nel verbale della riunione del Cts del 12 febbraio scorso, gli esperti sottolineassero "la necessità di verificare con precisione i dati relativi alla disponibilità locale di posti letto per malattie infettive, rianimazione e altri dati relativi ad attrezzature, staff e quanto necessario ad elaborare ipotesi di scenari di evoluzione dell' epidemia".

Nell'incontro si era analizzato il caso della Diamond Princess, e in Italia gli unici casi di Covid-19 noti erano quelli della coppia cinese ricoverata allo Spallanzani. "Sono stati presentati dal collega Stefano Merler della Fondazione Bruno Kessler di Trento dati relativi allo studio" sugli scenari di diffusione del virus in Italia e sull'impatto sul servizio sanitario "in caso il virus non possa essere contenuto localmente", si legge nel verbale. Uno studio che ha fatto discutere nei giorni scorsi, che prevedeva un numero di vittime tra le 35 e i 60mila.