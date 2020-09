Mind the gap: il divario si supera con la coesione

«La strada dello sviluppo passa per scelte coraggiose. Uno dei fari che dovrebbe orientare le nostre scelte è quello della politica di coesione territoriale e di sviluppo del Mezzogiorno, perché la crisi attuale rischia di lasciare indietro quei territori che già scontano ritardi intollerabili». Non ha dubbi Vito Grassi, vice presidente di Confindustria e numero uno del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le Politiche di coesione territoriale: «Mai come oggi – dice - abbiamo un’occasione irripetibile per disegnare un’efficace strategia di rilancio con urgenti interventi a breve, coerenti con riforme e programmi di investimento. Una strategia che abbia un approccio unitario, che punti a superare i divari. Anche perché il Paese riparte solo se riparte il Sud».

In che modo lo sviluppo del Paese è legato a doppio filo a quello del Sud?

La competitività dell’economia nazionale passa inevitabilmente per il rilancio del Sud. Il Mezzogiorno resta una potentissima leva di sviluppo e di domanda interna per tutta l’Italia: ogni centesimo speso con questa finalità ritorna alla parte più ricca del Paese per oltre il 40% e genera prospettive di rilancio altrimenti impensabili. Al contrario, un Paese che si rinchiude nella difesa di ambiti locali e nella tutela della politica del più forte, non solo non cresce ma risulta anche poco attrattivo e alla fine è destinato a soccombere.

L’ultimo Rapporto Regionale Pmi 2020, realizzato da Confindustria e Cerved in collaborazione con Srm, lancia un nuovo allarme sul futuro del Sud: la forbice con il Nord è destinata ad allargarsi?

Considerato che al Nord si concentra la gran parte dell’attività industriale e produttiva d’Italia, ed auspicando che quest’area si riprenda al piu presto con politiche mirate di consolidamento e sostegno all’export, necessitiamo parallelamente di una efficace strategia di rilancio del resto delle aree del Paese. Altrimenti il gap è destinato inevitabilmente ad aumentare, specie nel medio e nel lungo periodo. Il Sud, infatti, a differenza del Nord, sconta una struttura industriale più rarefatta, più fragile, già molto compromessa dalla lunga crisi del 2008, a cui si aggiunge un Pil fortemente dipendente dalla spesa delle famiglie (che, secondo la Svimez, pesa nel Mezzogiorno per circa l’80% del Pil contro il 60% nel Centro-Nord). Ciò potrebbe determinare un cortocircuito pericoloso: bassa domanda interna, meno consumi, crisi aziendali, meno occupazione. Elementi in grado di far arretrare ulteriormente la competitività delle Pmi meridionali e, più in generale, di innescare una crisi dagli effetti sociali devastanti.

E che cosa si può fare per fermare questa deriva?

Ci vuole una politica di coesione complessiva che metta al centro lo sviluppo ed il lavoro come cura e rilancio dell’intero territorio nazionale, che tratti i problemi del Paese in maniera unitaria. E questo occorre farlo ora che il Recovery Fund e auspicabilmente anche il Mes ci consentiranno un grande piano di investimenti pubblici. È sicuramente la disponibilità economica piu corposa mai avuta a disposizione: potrà essere la grande occasione per accelerare i processi di riforme interne ormai da decenni in discussione e dimostrare capacità e velocità di spesa al passo con il resto dell’Europa. Innovazione, trasformazione digitale e semplificazione prima di ogni altra cosa.

Insomma, serve una svolta rispetto alle politiche economiche attuate fino ad oggi?

Precisamente è necessaria una svolta di policy: serve mettere a terra un piano chiaro negli obiettivi, nei tempi e nelle risorse anche perché, paradossalmente, ci troviamo in una congiuntura favorevole agli investimenti. Sono stati sciolti i vincoli di finanza pubblica e una quantità di risorse senza precedenti sarà resa disponibile dall’Ue: abbiamo una sfida che ci può consentire non solo di superare i divari territoriali, ma di lanciare l’Italia in pole position nella competizione globale.

La storia dei Fondi europei, però, insegna che le risorse si sono tradotte spesso in occasioni mancate che in sviluppo.

Occorre spendere bene (e più velocemente) i Fondi europei e ridargli quel carattere di “addizionalità” che hanno ormai perso. A monte è necessario, dunque, un enorme sforzo di pianificazione e di definizione di riforme strutturali da completare nel medio termine. Uno dei fari che dovrebbe orientare le nostre scelte è proprio quello della politica di coesione territoriale, perché come ci dicono le proiezioni, la crisi attuale rischia di lasciare indietro quei territori che già scontano ritardi intollerabili. Oggi abbiamo la grande possibilità e gli strumenti per “aggredire” le differenze territoriali!

Di quante risorse stiamo parlando?

Il Bilancio 2021-2027 prevede risorse per le politiche di coesione per 323 miliardi euro, di cui circa 38 miliardi dovrebbero essere riservati all’Italia. Dal versante nazionale, poi, c’è da considerare tutta la riprogrammazione nazionale del Fondo Sviluppo e Coesione (Fsc), che riguarderà ben tre cicli di programmazione (2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020) tra interventi effettivamente realizzabili e da realizzare (risorse già impegnate e impegnabili) e interventi da riprogrammare con Piani di Sviluppo e Coesione (Psc), a cui si prevede di aggiungere, secondo il Piano Sud 2020-2030, ulteriori e rilevanti risorse per quasi 60 miliardi di euro per il ciclo 2021-2027. Senza contare, infine, i 209 miliardi di euro del Recovery Fund, di cui una parte consistente, almeno il 34%, sarà destinata al Mezzogiorno. Ribadisco: è un’occasione senza precedenti.

Da dove si parte per ripianare il gap?

Dagli investimenti in infrastrutture, senza dubbio. Quelle di trasporto per livellare l’interconnessione di qualità tra tutti i territori, con il completamento dell’Alta Velocità su tutte: e ciò significherebbe più scambi commerciali, imprese più competitive, più lavoro per i giovani, più ricchezza prodotta, più servizi richiesti e dunque offerti, maggior benessere. Quelle energetiche con lo sviluppo di interventi infrastrutturali sulle reti di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale risultano prioritarie per consentire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, risolvere le congestioni e ridurre gli oneri di gestione correlati al bilanciamento. Quelle digitali, infine, ma non per ultime: avrebbero effetti immediati su efficienza, produttività, accesso a mercati internazionali, miglioramento dei processi interni.