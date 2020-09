Innovery, controllata da Wise Equity, acquista il 100% di N.B. Service

Innovery, azienda leader nel settore ICT e specializzata nel comparto della cybersecurity, controllata da Wise Equity, annuncia l’acquisizione del 100% del capitale sociale di N.B. Service, società italiana, con sede a Torino, specializzata in servizi e soluzioni di Cyber security e network e data communication, Operativa dal 1993, N.B. Service è stata una delle prime aziende in Italia a proporre sul mercato privato le reti in fibra ottica.

Con questa operazione Innovery rafforza il proprio know-how nei segmenti di mercato presidiati da N.B. Service, acquisendo nuove competenze in ambito Internetworking e data center connettivo. Tramite l’acquisizione Innovery coprirà organicamente il Nord-Ovest del Paese, un’area geografica al momento solo limitatamente presidiata ma di grande interesse strategico ed avrà anche accesso a una base clienti ad oggi non servita.

N.B. Service, da parte sua, potrà accelerare la propria penetrazione su nuovi mercati, avvalersi delle capacità di implementazione e declinazione di soluzioni tecnologiche di Innovery, e veicolare la propria offerta più efficacemente su un portafoglio clienti nazionale ed internazionale. Davide Bocchino, attuale CEO di N.B. Service, manterrà la direzione della società.

Paolo Gambarini, Partner Fondatore di Wise Equity, che ha seguito l’operazione con Marco Mancuso, Investment Manager, ha dichiarato: "Il Gruppo Innovery continua il proprio percorso di crescita con una nuova acquisizione strategica che mira a rendere il Gruppo sempre più completo a livello di tecnologie e prodotti offerti. Innovery ha notevolissimi spazi di crescita tanto in Italia quanto all’estero.

Gianvittorio Abate, CEO di Innovery, ha dichiarato: "Siamo lieti di accogliere N.B. Service all’interno del Gruppo Innovery. La Società nel corso degli anni ha saputo posizionarsi come un player rilevante nei comparti network, network security e cyber security, grazie al progressivo sviluppo di un’offerta molto completa che oggi ha pochi eguali sul mercato italiano. Il reciproco scambio di competenze, derivante dalla collaborazione tra le due società, porterà ad un arricchimento ed ampliamento dell’offerta del Gruppo Innovery per i propri clienti”.

Davide Bocchino, CEO di N.B. Service, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di entrare a fare parte del gruppo Innovery, azienda giovane e dinamica, che pone al vertice della sua proposizione serietà e attenzione per l’innovazione tecnologica Questi elementi sono requisiti fondamentali nel nostro settore, che sposano il credo di N.B. Service. Sono convinto che la nostra collaborazione darà ampia soddisfazione sia in termini di crescita economica del gruppo che in termini di know-how.”