Il sistema del credito ricomincia da Bari

Il Sud ha di nuovo una banca? «C’è una banca basata al Sud, sanata». Sanata o da sanare? «Sanata, da far ripartire il prima possibile». Bernardo Mattarella risponde alle nostre domande in una pausa dei lavori della convention dell’Alis, la potente associazione della logistica presieduta da Guido Grimaldi alla quale è intervenuto come relatore. Qui parla come amministratore delegato (nominato nel settembre 2017 e riconfermato ad aprile di quest’anno) del Mediocredito Centrale e cioè dell’istituto che oggi possiede quasi il 97 per cento della rinata ex Popolare di Bari, rimessa in vita con 1,6 miliardi e, in particolare, grazie all’intervento massivo del Fondo interbancario di tutela dei depositi, il consorzio di diritto privato costituito nel 1987 su base volontaria e divenuto successivamente obbligatorio. Si respira un’aria di ripartenza.

Come si riesce a far ripartire una banca?

La Popolare di Bari ha mostrato una grande vitalità, con oltre 35mila soci-clienti che hanno partecipato, sia pure a distanza, all’assemblea che l’ha trasformata in società per azioni. La banca ripartirà utilizzando questa sua grande energia e con un piano industriale innovativo e competitivo.

Sì, va bene, ma i tempi?

Il patrimonio è finalmente a posto, al timone c’è un socio forte come il Mediocredito Centrale, occorre far decorrere i termini tecnici della gestione commissariale.

Che può durare all’infinito…

Premesso che il lavoro dei commissari e dei manager che li hanno coadiuvati ha consentito di giungere al risultato dell’assemblea, c’è un tempo per ogni cosa. Noi siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità di gestione.

Avete già in mente qualche nome?

Se pure fosse, non potrei dirlo.

Ma vi starete muovendo per cercarli…

Questo sì, anche con molto impegno.

Caratteristiche richieste?

I manager della prima linea dovranno innanzitutto avere spiccate capacità commerciali e motivazionali. Dovranno credere nel progetto. Non dimentichiamo che la banca viene da anni molto difficili. Ci vogliono persone competenti, trasparenti, con grandi capacità manageriali oltre che dotate di visione.

Progetto che si qualifica per che cosa?

Tanto più in un momento critico e complesso come quello che stiamo vivendo, per un forte senso di servizio alle famiglie e alle imprese del Mezzogiorno. Quest’ultima è anche la missione della capogruppo Mediocredito Centrale.

Mission impossible?

È perché mai? Potremo sviluppare forti sinergie di processo e di prodotto come nel caso, per esempio, del factoring dove noi siamo molti forti e la banca barese è assente.

Tutto qui?

Al contrario, l’ex popolare è molto attiva nel retail. È stata gestita male, ma ha potenzialità enormi considerando il grado di affezione dei soci e dei clienti. La banca ha un legame molto forte con il territorio, non solo pugliese e abruzzese. Ci sembra importante rafforzare questo legame, unendolo a un progetto ampio, solido e competitivo. Questo può essere utile alle attività del Mediocredito.

Insomma, un matrimonio d’affari?

Un matrimonio d’affari che dovrà rendere un servizio alla ripresa del Mezzogiorno e delle sue imprese.

Già che ci siete, pensate di realizzare altri acquisti al Sud?

Perché no? C’è una dotazione di 470 milioni presso il Mef che può essere usata per razionalizzare il sistema del credito.

Avete già qualche banca nel mirino?

No. Anche se non possiamo negare che ci poniamo l’obiettivo di diventare un polo aggregante.

Eppure gli istituti in difficoltà sono tanti…

Non bisogna essere in difficoltà per aggregarsi. Anzi, gli accordi vengono meglio quando ci si unisce per aumentare la competitività e migliorare il servizio.

Il Mediocredito centrale gestisce uno degli strumenti chiave per il sostegno alle imprese, il Fondo di garanzia. Immaginate un rapporto preferenziale con la banca acquisita?

Non è possibile nemmeno pensarlo perché la gestione del Fondo dev’essere assolutamente imparziale. E così sarà. Certo, potremo avvantaggiarci della sensibilità e delle competenze sviluppate nel sistema. La conoscenza dei meccanismi sarà d’aiuto.

Una fortuna per voi che il governo abbia puntato sul Fondo di garanzia…

Piuttosto, direi che il governo ha potenziato lo strumento più pronto che aveva per agire con efficacia.

Se lo dice da solo che il Mediocredito abbia agito con efficacia?

No, lo dicono i numeri. Dal 17 marzo, giorno in cui è stato varato il Cura Italia, a metà luglio sono state realizzate 875mila operazioni. Ci avviamo a raggiungere il milione entro l’anno.

Allora il meccanismo non è inceppato come qualcuno afferma…

Tutt’altro. Bisogna fare i conti con i volumi che dobbiamo trattare. Quando al sistema bancario arrivano migliaia di richieste al giorno il lavoro da svolgere non è affatto banale. Noi abbiamo gestito una media di oltre 7mila domande di garanzia al giorno, con picchi di 30mila.

Le banche hanno reagito bene?

Se c’è stato un difetto, è stato di comunicazione. Non sempre all’interno del sistema creditizio sono circolate informazioni corrette.

Paura, impreparazione, pigrizia?

Si sono verificati comportamenti diversi anche all’interno di uno stesso istituto. In ogni caso, parliamo di un sistema che a causa della crisi è stato investito improvvisamente da una mole enorme di richieste. Alla fine la differenza la fanno gli uomini.

State conoscendo una centralità mai sperimentata prima…

Nel garantire liquidità alle imprese certamente sì.

Si esaurirà presto il plafond a vostra disposizione?

Al momento le risorse non mancano. E il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha già annunciato che saranno garantite anche in futuro.

Avete appena sfornato un rapporto sul funzionamento del Fondo. Quali sono le principali indicazioni che se ne ricavano?

Che sulle operazioni garantite al 100 per cento, quelle fino a 25mila euro (ora 30mila), c’è una grande partecipazione del Nord che pesa per il 49 per cento mentre il Centro si ferma al 23 e il Sud al 29. Le start up sono l’11,5 per cento e solo l’1 per cento è rappresentato da imprese femminili.

Quali sono i settori che hanno tirato di più?

Il commercio al dettaglio per gli importi minori, il commercio all’ingrosso per quelli maggiori. Ma il comparto più attivo non supera l’8 per cento degli importi, segno che l’intervento è molto diffuso.

Era quello che si aspettava?

Direi di sì considerando la platea reale alla quale ci rivolgiamo.

Qualche cambiamento da fare?

I dati del Fondo parlano da soli. Sta funzionando bene. Per il futuro immagino una più puntuale valutazione dell’impatto sull’economia del Paese e un potenziamento dello scambio d’informazioni con le banche.