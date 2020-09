Coronavirus, impennata dei contagi (ma con record di tamponi): 1.733 in 24 ore

Balzo in avanti del numero di contagi (1.733), che crescono di oltre 400 unità rispetto al giorno precedente. Ma il dato non deve impressionare: si tratta di un rapporto stabile rispetto al numero di tamponi eseguiti, giunti al nuovo record di oltre 113mila. Più preoccupante la situazione dei ricoveri in ospedale con sintomi, che aumentano di oltre 100 unità in 24 ore, mentre le terapie intensive sono sostanzialmente stabili con un solo paziente in più rispetto a ieri. Infine, rimangono ancora in doppia cifra i morti, 11.