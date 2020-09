Air Italy, accordo per 10 mesi di Cigs e stop a 1.465 licenziamenti

"A valle di un intenso confronto con il coinvolgimento attivo dei ministeri competenti e le regioni Sardegna e Lombardia, è stata nella serata di oggi raggiunta un'intesa che attiva l'ammortizzatore straordinario di 10 mesi. Tale intesa, che fra l'altro tiene vive le licenze e abilitazioni di piloti ed assistenti di volo, dovrà rappresentare il punto di partenza per la ricollocazione, attraverso politiche attive, preferibilmente nel naturale contesto industriale di riferimento, di professionisti che hanno pagato ingiustamente il disimpegno della Proprietà". È quanto si legge in una nota delle associazioni sindacali di piloti e assistenti di volo Anpac e Anpav dopo l'accordo raggiunto per i dipendenti della compagnia Air Italy per 10 mesi di Cigs e lo stop a 1.465 licenziamenti. "Continueremo, pur nel contesto di difficoltà attuale dato dall'emergenza Covid, a ricercare tutte le soluzioni per dare prospettiva ai dipendenti e le loro famiglie", si legge ancora nella nota.