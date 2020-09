Nell’anno del Covid-19, che ha quasi distrutto e azzerato il settore del turismo e dei viaggi spingendo molte compagnie aeree praticamente sull’orlo del fallimento, solo il rafforzamento delle sinergie e delle partnership può riuscire a imprimere una svolta in positivo sia per i vettori che per i passeggeri.

Da questo punto di vista, ben venga l’accordo appena siglato –e per alcuni versi storico- tra due colossi dei cieli: uno lowcost (easyJet) e l’altro top-level (Emirates).

Che cosa hanno in comune gli inglesi, che si rivolgono a un pubblico tipicamente giovane e con non tantissime possibilità economiche, e gli emiratini, che da sempre strizzano l’occhio alla clientela di alto livello, che non esita a spendere pur di viaggiare con tutte le comodità del caso e possibilmente con il gioiello dei cieli, l’A380, con tanto di lounge a bordo?

Il desiderio di connettere più mete possibili, e nello stesso rendere il più semplice possibile la passenger-experience: tutto nella speranza di invogliare sempre più persone a fare le valigie e partire in aereo, sia per lavoro che per vacanza.

Dall’1 settembre, pertanto, per i passeggeri easyJet è possibile volare a Dubai con un unico biglietto e una sola connessione a Milano Malpensa, principale hub europeo della compagnia. Allo stesso tempo i passeggeri di Emirates possono sfruttare il network capillare della compagnia europea per raggiungere la loro destinazione finale, in Italia, Europa, Nordafrica e Medio Oriente, in modo facile e veloce, sfruttando le 66 rotte operate da easyJet da Malpensa.

“L’Italia rimane, per Emirates, uno dei gateway più importanti in Europa”spiega Flavio Ghiringhelli, Country Manager di Emirates in Italia” Cerchiamo costantemente di migliorarci per fornire ai nostri clienti la migliore esperienza possibile, grazie alla grande flessibilità, capillarità e alle numerose opzioni di viaggio. Questa partnership con easyJet si muove proprio in questa direzione, permettendo ai nostri clienti italiani e a coloro che volano verso l’Italia di viaggiare comodamente, senza interruzioni, lungo gli itinerari combinati di Emirates ed easyJet, utilizzando un unico biglietto e sfruttando l’hub internazionale di Dubai”.

E mentre IATA (International Air Transport Association) conferma che in luglio il traffico passeggeri in tutto il mondo è crollato quasi dell’80% (comunque con un trend positivo rispetto a giugno, quando la contrazione era all’86,6%) i voli verso gli USA dall’Italia stanno pian piano ricominciando. Alitalia viaggia già da mesi tra i due continenti, Delta ha ripristinato i voli da New York a Roma (Milano era già attivo dai primi di agosto) mantenendo il posto vuoto centrale fino al 6 gennaio 2021, e Emirates ricollegherà Milano con la Grande Mela da ottobre, offrendo un’assicurazione della durata di un mese –proprio contro il Covid- a tutti i propri passeggeri.