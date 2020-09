Francesco Boccia: «I collusi con la criminalità fuori dalla politica»

Ministro Boccia, l’emergenza Covid ha reso più unito o più diviso il Paese?

Classe 1968, nato a Bisceglie, laurea in Scienze politiche a Bari, master in Business Administration alla Bocconi, Francesco Boccia è ministro per gli Affari regionali e le Autonomie in quota Pd. E in quest’intervista con Economy espone la sua visione e i suoi piani sul tema della coesione territoriale nell’era post-Covid: "Molto più unito - risponde - Il sentimento generale di solidarietà che caratterizza la storia del nostro Paese è venuto fuori come da nessuna altra parte al mondo. E mentre negli Stati Uniti nel momento più drammatico la reazione dei cittadini è stata quella di armarsi per difendersi da un altro essere umano, in Italia la prima reazione è stata chiedersi che cosa potesse essere utile al prossimo. È successo nelle città, è successo nelle regioni e tra le regioni. L’esempio più luminoso lo hanno fornito i medici e gli infermieri.

Qualche errore sarà stato commesso. Quali, col senno di poi?

Chi dice che non fa errori è un incosciente o un presuntuoso. Capiremo meglio alla fine della gestione di questa emergenza. Io so solo che quando siamo partiti eravamo considerati gli untori del mondo mentre oggi siamo considerati uno dei Paesi più sicuri. La nostra rete sanitaria è stata rafforzata. Sicuramente nel primo mese, a febbraio, l’Organizzazione mondiale della sanità aveva sottovalutato le caratteristiche della pandemia e non escludo che i primi interventi sanitari abbiano potuto peccare, in alcuni casi, di inesperienza.

Si è avuta la percezione che le Regioni abbiano insidiato la primazia dello Stato e i governatori si siano messi in concorrenza tra di loro…

La nostra Costituzione prevede linee guida statali e organizzazione della sanità regionale. È difficile gestire un ospedale da un ufficio ministeriale di Roma. Disabituate a seguire in maniera rigorosa le linee guida dello Stato centrale, le Regioni hanno avuto bisogno di un momento di riassetto. Come accade anche nelle migliori famiglie ci sono state discussioni aspre ma i rapporti tra i diversi livelli istituzionali, come ha detto anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella, devono essere improntanti alla massima franchezza e lealtà. Ci si scontra e poi ci si abbraccia nella consapevolezza che occorre tutelare l’interesse di tutti.

Tornerà centrale in autunno il tema delle autonomie differenziate?

Non c’è dubbio. E ci consentirà di completare l’attuazione del Titolo V della Costituzione. Come ho detto fin dal mio insediamento al governo autonomia vuol dire più responsabilità. E la responsabilità la si può chiedere quando si gioca ad armi pari definendo una volta per tutte i livelli essenziali delle prestazioni. È dal 2001 che devono essere varati i cosiddetti Lep e ancora non ci sono per colpa gravissima di tutta la classe politica. Mi riferisco alla scuola, alla sanità, al trasporto pubblico locale, all’assistenza. È giusto completare l’iter per l’autonomia ma su questi temi lo Stato deve garantire le stesse condizioni.

Come riuscirà a conciliare le spinte del Nord con l’aspirazione del Mezzogiorno a superare la condizione di Cenerentola nella spesa pubblica?

Appare provvidenziale l’ultimo accordo concluso con l’Europa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. È un’occasione storica per noi. Il Recovery Fund non servirà solo a fare investimenti pubblici ma anche a riequilibrare il Paese a partire dalle aree di montagna e dal Mezzogiorno. Le aree, cioè, che hanno meno attività economiche e devono quindi essere particolarmente sostenute. Il Covid ha reso tutto questo coscienza collettiva. Sarà un’operazione di portata storica.

Il presidente Mattarella ha ammonito contro il rischio che si scateni una corsa cieca ad accaparrarsi le risorse messe a disposizione dall’Unione europea…

Sono assolutamente d’accordo. Se la corsa è a dire io ho bisogno di tanto perché devo realizzare questo progetto allora sprecheremo un’opportunità. Se la corsa è a dire rimettiamo in equilibrio il Paese, diamo priorità alle zone disagiate dove le imprese da sole non investirebbero e dove i cittadini non andrebbero a vivere nonostante la bellezza dei luoghi come nelle aree interne, allora avremo centrato l’obiettivo.

Avrà un peso nelle decisioni la sua estrazione meridionale?

La mia origine meridionale, lo dico con orgoglio, unita alla mia formazione milanese – per studio e lavoro – mi porta a ritenere il riequilibrio territoriale un valore irrinunciabile. Non solo dell’Italia ma della stessa Europa. La convergenza economica, la coesione sociale, l’integrazione territoriale sono i punti qualificanti dell’impegno dell’intera classe politica. Per me non sono negoziabili. Quando percepisco che interessi di breve termine prendono il sopravvento sulla visione d’insieme, allora mi oppongo.

Per esempio?

Due casi su tutti. Cinque anni fa quando sostenevo che per salvare l’Ilva di Taranto occorreva un processo di decarbonizzazione sembrava lanciassi un insulto anche nel mio partito. Così come nella battaglia per le trivellazioni in Adriatico. Io amo l’industria ma per un partito progressista non avere il coraggio di guardare alla sostenibilità ambientale è un grande errore. Oggi siamo tutti d’accordo, e ne abbiamo avuto la conferma agli stati generali di Villa Pamphili, che dobbiamo costruire un’Italia verde.

Non le sembra strano che mentre chiediamo solidarietà all’Europa ci dimentichiamo poi di praticarla in casa?

Sì, è vero, anche se devo riconoscere che con il Covid le cose sono un po’ cambiate. Quando sono sbarcato a Orio al Serio con il primo volo della Guardia di Finanza pieno di medici e infermieri meridionali che andavano in soccorso degli ospedali del Nord ho avuta chiara la percezione di un Paese unito.

È un sentimento che resterà o finirà con la scomparsa, che tutti ci auguriamo, del virus?

Resterà. Ci sono cose che fanno la storia di un Paese e quelle immagini nessuno potrà cancellarle.

Che cosa chiede ai suoi colleghi di governo per sostenere questa delicata attività di ricucitura?

Giochiamo tutti nella stessa squadra e vogliamo tutti fare gol. Ci sono mesi in cui qualcuno di noi è in area di rigore e deve tirare in porta e mesi in cui spetta ad altri. Ogni ministro ha grosse pressioni e grosse responsabilità. A me toccano in questo frangente, in particolare con il collega Speranza e il presidente Conte. L’importante è stare sempre in campo.

Che cosa pensa del Piano per il Sud dell’altro suo collega Provenzano?

Sostengo convintamente il suo lavoro. Abbiamo molti punti di contatto e non possiamo che collaborare.

L’idea di alleggerire il costo del lavoro abbattendo del 30% dei contributi previdenziali a carico delle imprese?

La proposta mi piace, il Pd la sostiene, ora dobbiamo convincere l’Europa. Una cosa è formulare una proposta, un’altra è realizzarla. Credo che questa debba essere unanimamente sostenuta.

Altre misure per il Mezzogiorno che ritiene essenziali alla sua ripresa?

Il Mezzogiorno ha bisogno del massimo d’innovazione tecnologica come se fosse Milano centro. E lo dico da meridionale che a Milano ha vissuto per quindici anni venendone quasi adottato. Come tutti i pugliesi, dopo Bisceglie e Bari, le città dove sono nato e cresciuto, la mia seconda terra è lombarda.

In conclusione, che tipo di Paese verrà fuori alla fine di questo periodo difficile?

Sono fiducioso del fatto che usciremo con un Paese migliore e con un Sud molto più forte. Il Sud, in questa crisi, ha dimostrato di essere sano. Lo stereotipo della cattiva amministrazione è stato cancellato. Ci sono ancora molte cose da aggiustare ma tutta quella gentaglia che si era impossessata delle amministrazioni locali e le aveva scambiate per una mammella da mungere è ormai ai margini della società. Di tipi del genere ne sono ancora, per carità, ma li stiamo cacciando tutti via.

Speriamo allora che non rientrino in gioco nell’imminente campagna elettorale per le regionali…

Non deve accadere. È compito dei presidenti e dei candidati. Chi ha fatto male al Sud, soprattutto se collegato alla criminalità organizzata, deve scomparire dall’orizzonte. Le nuove generazioni, più di altri, non tollerano i personaggi equivoci. Sono la causa del ritardo del Mezzogiorno.