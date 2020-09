Atlantia, il cda straordinario potrebbe sancire l'accordo con Cdp per Autostrade

Sembrava una trattativa chiusa, è invece ripartita con una maggiore disponibilità da parte di entrambi i soggetti in causa a venirsi incontro. È quella tra Atlantia, che detiene una quota dell'88% di Autostrade per l'Italia, e Cassa Depositi e Prestiti, che dovrebbe diventare azionista di riferimento della nuova azienda. A luglio le parti si erano lasciate con tanto malumore, con la spada di Damocle della richiesta danni e della revoca totale della concessione.

Ora invece sembra che qualcosa si sia mosso. Cdp offre un aumento di capitale in due tranche, con la valutazione di Aspi da 11 miliardi, per ottenere l'intero pacchetto di partecipazione di Atlantia supportata da altri investitori. Il punto d'incontro sarebbe lo scorporo di Aspi da Atlantia per una quota del 70% che confluirebbe in una nuova società quotata, che a sua volta effettuerebbe un aumento di capitale di 6 miliardi di euro con Cdp e altri investitori. Parte di questa somma, 4 miliardi, verrebbe utilizzata per ridurre il debito di Aspi mentre gli altri 2 miliardi servirebbero per rilevare la rimanente quota del 18% di Atlantia nella società. Una mossa, tra l'altro, che non produrrebbe danni agli altri investitori di minoranza, che detengono il 12% e che sono, tra gli altri, Allianz, Edf e Silk Road.

Tutto fatto? Non proprio. Perché ci sono ancora due ostacoli. Il primo riguarda la valutazione di 11 miliardi: è da intendersi pre o post- aumento di capitale? E poi c'è l'enorme tema delle manleve legali. Se dovesse succedere un altro problema alle infrastrutture - e questo senza arrivare a un altro drammatico episodio come fu quello del Ponte Morandi - di chi sarebbe la responsabilità? Il nuovo soggetto dovrebbe farsi carico di ogni divergenza? Per Atlantia ovviamente sì, per Cdp naturalmente no. Chi la spunterà?