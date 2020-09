Coronavirus, Zingaretti "Rivolta popolare contro i negazionisti"

FIUMICINO (ROMA) (ITALPRESS) - "Con questo servizio vogliamo spingere alla ripresa della libertà e della vita, l'esatto opposto di quei personaggi che addirittura organizzano manifestazioni popolari di rifiuto dell'esistenza del Covid, i negazionisti che offendono innanzitutto le vittime e le centinaia di migliaia di donne e uomini e personale sanitario che in questi mesi hanno dato di tutto per aiutare l'Italia a rimettersi in piedi". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in visita al nuovo Drive-in presso il "Parcheggio lunga sosta" dell'aeroporto di Fiumicino. "Proprio nel momento in cui spingiamo per la ripresa della vita, ma in piena sicurezza per creare lavoro e tornare alla normalità, non posso che denunciare l'irresponsabilità e la follia di chi lavora contro l'Italia, le persone e la possibilità di rimetterci in piedi - ha aggiunto il segretario del Pd -. Quindi quel che mi permetto di fare qui è dire che ci sia una rivolta popolare contro chi ancora nega l'esistenza di un immenso problema che son convinto possiamo affrontare e sconfiggere. Ce la faremo e torneremo a vivere, ma per farlo bisogna combattere e non fare gli stupidi e gli irresponsabili negando quella che è una tragedia di questo secolo come poche altre ne abbiamo visto. Faremo di tutto per arginare le follie, la vanità e l'egocentrismo di persone irresponsabili". (ITALPRESS). sfe/sat/red 02-Set-20 12:40