Pinterest, il "personal network" che ha conquistato i Millennials (e non solo)

Qualche anno fa Pinterest spopolava nel nostro Paese. Era un social network diverso dagli altri: permetteva di trovare idee, pubblicare preferenze, scoprire abbigliamento o soluzioni d'arredo. Un'alternativa a Facebook e Twitter. Poi però, complice l'esplosione definitiva di Instagram e l'arrivo di altri player (non ultimo TikTok) sembrava quasi che fosse destinato a diventare marginale. Niente di più sbagliato: oggi Pinterest ha 400 milioni di utenti attivi ogni mese, nell'anno in cui festeggia il suo decimo anniversario. Abbiamo parlato del passato, del presente, ma soprattutto del futuro, con Adrien Boyer, Country Manager di Pinterest per l’Europa meridionale e il Benelux

Boyer, il traguardo dei 400 milioni di utenti attivi mensilmente a livello globale è da considerare come una sorta di "rinascita"?

Stiamo facendo davvero molti progressi nell'aiutare gli utenti di Pinterest a trovare l'ispirazione. Nel 2020 Pinterest festeggia il suo decimo anniversario, quindi piuttosto che una rinascita potremmo considerarla una crescita costante man mano che un numero sempre maggiore di utenti ha scoperto Pinterest per la prima volta o semplicemente ne ha riscoperto l'utilità. Molti di questi utenti sono alla ricerca di idee perché le loro abitudini di vita sono cambiate durante la pandemia, mentre altri stanno trovando nuove motivazioni per andare su Pinterest, ad esempio il wellness, il fitness oppure, quest'anno, la ricerca di spunti su vacanze vicino casa.

Come definirebbe Pinterest?

Noi pensiamo che Pinterest non sia un social network, ma un "personal network". Un'app di scoperta visiva che ogni mese viene usata da oltre 400 milioni di persone in tutto il mondo per trovare idee su moda, bellezza, ricette, arredamento e molto altro.

Come funziona Pinterest?

Le persone salvano i Pin, una sorta di segnalibri visivi, sulle bacheche che hanno creato. I Pin rimandano ai siti web e agli shop online delle aziende. Gli utenti possono salvare le idee che ritengono interessanti dai siti web oppure direttamente da Pinterest, se le scoprono seguendo altri profili, effettuando ricerche o tramite i suggerimenti. Le persone usano il "personal network" per fare progetti, di conseguenza sono alla ricerca di nuove idee su prodotti da acquistare o attività da fare. Le aziende hanno la possibilità di raggiungere queste persone esattamente quando stanno decidendo quali prodotti o servizi provare.

Quali sono le categorie principali e gli argomenti che più attirano gli utenti su Pinterest?

Moda, cibo, casa e bellezza sono solo alcune delle nostre categorie più popolari. Ci aspettiamo che le persone continuino a scoprire e acquistare prodotti in questi settori, aiutando i brand a raggiungere nuovi clienti e clienti già consolidati. Con oltre 19 milioni di visitatori unici mensili in Italia, secondo i dati di Audiweb, Pinterest è un luogo di grande valore per le aziende che vogliono accrescere la propria copertura e generare più traffico verso i siti web. È sempre stato un luogo in cui le persone possono sentirsi a loro agio e lasciarsi ispirare da nuove idee. Ci emoziona scoprire che di recente le loro ricerche riflettono nettamente un senso di ottimismo e una particolare attenzione al benessere e alla cura di sé.

Perché la Generazione Z è così legata a Pinterest?

Crediamo che gli utenti più giovani si stiano rivolgendo a noi man mano che diventano «indipendenti» e iniziano a fare molte cose per la prima volta: la prima auto, il primo lavoro, il primo appartamento. Ad esempio, vogliono sapere come approcciarsi a queste novità a modo loro e sono alla ricerca di idee personalizzate che mettano in evidenza la loro individualità.

Come è cambiato l'utilizzo della piattaforma in seguito al Covid? Come sono cambiate le interazioni?

A livello globale, nel 2020 Pinterest sta registrando un livello di interazione elevato, anno dopo anno la crescita delle ricerche è superiore al 60% mentre l'incremento dei salvataggi è del 40% circa. Ora più che mai, le persone sono alla ricerca di luoghi in cui trovare ispirazione e risposte alle sfide che tutti noi stiamo affrontando nella vita quotidiana. Soprattutto durante la pandemia e la quarantena, abbiamo notato che i genitori che lavorano da casa e hanno figli che seguono le lezioni sempre da casa vanno su Pinterest per cercare idee su come creare spazi analoghi a una classe scolastica; gli insegnanti stanno scoprendo idee per pianificare le lezioni e connettersi virtualmente con gli studenti; altre persone cucinano a casa per la prima volta e si rivolgono a noi per trovare ricette interessanti e facili.

Perché gli uomini sono più attivi?

Per tanti anni Pinterest è stato uno dei preferiti delle donne, mentre ora notiamo un pubblico più ampio e diversificato che si avvicina alla piattaforma per centinaia di usi differenti. Gli uomini, in particolare, si sono rivolti a Pinterest durante la quarantena per trovare idee inerenti la casa, dall'arredamento d'interni alla cottura del pane. Sia per rimodernare la cucina (le ricerche di "cucina componibile" effettuate dagli uomini sono aumentate di 12 volte, quelle di "organiser cucina" 7 volte) che per rinnovare il look (6 volte per "moda uomo streetwear" e 9 volte per "prodotti salutari per la cura della pelle"). Rispetto allo scorso anno, tra le ricerche degli uomini si riscontra anche un aumento di "look makeup creativi" (7 volte). Sempre gli uomini, stanno dando sfogo anche alla creatività in cucina: le ricerche di "ricette che sporcano una sola pentola" sono raddoppiate, mentre quelle di "ricette per il pane artigianale" sono cresciute di 5,5 volte. E stanno rinnovando anche il look dato che sono aumentate le ricerche di "prodotti salutari per la cura della pelle" (+9 volte) e "moda anni '70" (+6 volte). Siamo entusiasti di vedere che ora gli uomini sono al secondo posto tra le fasce di pubblico in crescita su Pinterest, con un incremento superiore al 48% rispetto allo scorso anno.

Come intendete sviluppare ulteriormente la piattaforma in futuro?

Stiamo lavorando su prodotti che siano inclusivi e che possano essere integrati facilmente nella vita quotidiana. Le grandi aree su cui ci concentriamo comprendono: ottimizzazione e maggiore inclusività dei consigli sui contenuti, grazie all'apprendimento automatico e alla visione artificiale, creazione di un'esperienza di acquisto affidabile e ricerca visiva di nuova generazione. Siamo molto entusiasti di continuare a rendere Pinterest ancora più orientato allo shopping. Fin dal suo lancio, Pinterest è stato utilizzato per questo motivo: ora abbiamo introdotto nuove funzionalità per rendere lo shopping ancora più semplice. Nella nostra visione generale, vorremmo facilitare l'acquisto di tutti i prodotti visibili su Pinterest, o qualcosa di simile. Nell'ultimo anno, abbiamo introdotto costantemente nuove funzionalità per utenti e brand, tra cui cataloghi e consigli di acquisto personalizzati, e abbiamo aumentato il numero di Pin acquistabili sulla piattaforma. L'obiettivo è semplificare il passaggio dall'ispirazione all'acquisto, dal vedere qualcosa sullo schermo all'essere in grado di acquistarlo. Gli utenti che accedono su Pinterest sono in cerca di idee per la propria vita e non per entrare in contatto con gli amici: ecco perché Pinterest può essere orientato allo shopping molto più di un qualunque social network. Stiamo alla ricerca, inoltre, di un mercato pubblicitario globale in crescita, compresa l'Italia. Pinterest è un'azienda pubblicitaria: dato che le persone consultano Pinterest quando stanno valutando un'attività da fare o un prodotto da acquistare, la pubblicità e altri contenuti aziendali aggiungono valore e rientrano nel percorso di ricerca dei consumatori. Stiamo continuando a lanciare nuovi formati di annunci e funzionalità per consentire alle aziende di raggiungere i consumatori in modo efficace; inoltre, per le PMI stiamo semplificando la possibilità di pubblicizzare i prodotti su Pinterest.