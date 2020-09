Fine dello smart working, a quali settori conviene?

Dopo la partenza a singhiozzo della scuola, l’altra scadenza che potrà impattare pesantemente sulla vita quotidiana di milioni di italiani sarà la fine delle misure emergenziali che regolano il ricorso allo smart working. Per il settore privato, la scadenza è infatti fissata al 15 ottobre, termine oltre il quale le aziende non potranno più porre i propri dipendenti in smart working; per il pubblico è prevista invece al 31 dicembre prossimo, per il 50% di quanti svolgono attività compatibili con il lavoro da remoto.



Ma nello smart working non è tutto oro quello che luccica. Il lavoro da casa penalizza infatti numerose tipologie di lavoratori impiegati nell’indotto che ruota intorno agli uffici, deserti a causa dell’emergenza sanitaria. Dai lavoratori dei trasporti locali agli addetti alle pulizie, da quanti operano nelle mense aziendali ai magazzinieri - per limitarsi ad alcune tipologie -, tutti saranno costretti a casa, ma non per lavorare; con la conseguenza che i rispettivi settori soffriranno ancora pesantemente almeno fino a fine anno.

Pulizie e trasporti

Entrando nel dettaglio, Anip (l’Associazione Nazionale delle Imprese di Pulizia e Servizi Integrati) stima che il proprio settore perderà almeno il 15% del fatturato 2019, pari a 1,6 miliardi, con pesanti ripercussioni sui 40mila addetti.



Anav (Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori) parla di un -12% del fatturato del settore per il 2020 (erano 12 miliardi lo scorso anno), cui guardano con preoccupazione gli oltre 100mila addetti. Basti pensare che prima dell’emergenza sanitaria 22,4 milioni di persone quotidianamente utilizzavano i mezzi pubblici per raggiungere il luogo di lavoro e che tra gennaio e agosto il calo del numero di passeggeri è stato di due miliardi (-60%).

Il deserto della ristorazione

Oricon (l’Osservatorio Ristorazione Collettiva e Nutrizione) calcola ulteriori 340 milioni di pasti in meno serviti dalle mense da qui a fine anno, che porteranno il fatturato 2020 a -34% rispetto ai 4 miliardi del 2019. Oltre 61mila addetti sui 96mila del settore sono ancora in cassa integrazione o costituiscono esuberi. Oltre al settore della ristorazione collettiva, anche quello dei bar e ristoranti è destinato a soffrire ancora; nella sola Milano si stima che circa 1 esercizio su 4 rischia di chiudere (se già ha avuto la fortuna di riaprire).



Del resto, già un paio di mesi fa in una lettera ai ministri della Funzione Pubblica e del Lavoro, Fabiana Dadone e Nunzia Catalfo, il presidente della Federazione italiana dei pubblici esercizi (Fipe), Lino Stoppani così paventava i rischi per il settore causati dallo smart working indotto dalla pandemia: «Non possiamo accettare, oltre i danni economici che l’emergenza Covid-19 ha indotto sul sistema delle imprese della ristorazione, dell’intrattenimento e del turismo in generale, anche il rischio di un mortale indebolimento del già fragile tessuto imprenditoriale di un settore determinante all’interno delle filiere agro-alimentare e turistica del Paese».

L’immobiliare si piega ma non si spezza

Infine, il settore immobiliare. Oltre al mercato degli affitti e della vendita di spazi per uffici, in questo ambito lo smart working ha messo in sofferenza anche le imprese di facility management. Scenari Immobiliari e Centro Studi Ifma segnalano che il 54% di esse ha registrato una diminuzione dei servizi richiesti di quasi il 40% a causa della pandemia. Una situazione che porta a un calo del fatturato 2020 tra il 5 e il 10% sui 43 miliardi dello scorso anno. Una contrazione del fatturato tutto sommato contenuta rispetto agli altri settori presi in esame, soprattutto perché molte imprese hanno incrementato e migliorato la fornitura di servizi resi necessari per mettere in sicurezza le aziende: dalla segnaletica al controllo degli accessi, dal rifacimento dei layout degli uffici alle tecnologie di controllo degli accessi.



Insomma, se alcune categorie professionali possono vedere la prossima fine dello smart working (sempre che i numeri e trend dei contagi non inducano il governo a ripensarci) con un pizzico di preoccupazione, per molte altre potrebbe essere una piccola luce in fondo al tunnel della mancanza di lavoro. Incrociando le dita per l’autunno e l’inverno.