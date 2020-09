Amazon ottiene la licenza di volo: in futuro consegne con i droni?

La consegna arriva - o almeno, arriverà - dal cielo. Amazon Prime Air ha ricevuto dalla Federal Aviation Administration statunitense un "certificato di vettore aereo Parte 135". Tradotto: i droni dell'azienda fondata da Jeff Bezos potranno effettuare consegne. Si tratta di un tema tutt'altro che banale, per almeno due ordini di motivi. In primo luogo, perché se mai dovesse esserci un nuovo lockdown nei prossimi anni, Amazon avrebbe a disposizione uno strumento potentissimo che, oltretutto, non metterebbe a repentaglio la sicurezza dei corrieri. Durante la quarantena, almeno in Italia, i tempi di smistamento dei pacchi erano aumentati notevolmente a causa delle ovvie misure restrittive. Dovesse ripresentarsi uno scenario di questo tipo, Bezos potrebbe impiegare dei droni in grado di consegnare facilmente almeno - in un primo momento - nelle classiche villette a schiera dell'immaginario americano.

Inoltre, utilizzando i velivoli senza pilota, si potrebbe contribuire a ridurre il traffico e l'inquinamento, specialmente ora che l'e-commerce - complice il Covid - sembra aver avuto un balzo notevole in avanti quanto a utilizzo. Città più congestionate dal trasporto privato a causa di mezzi pubblici con capienza ridotta e su cui non tutti salgono con piacere, eviterebbero un'ulteriore quantità di veicoli se si riuscisse a immaginare, per esempio, un punto di raccolta in cui i droni potrebbero lasciare i pacchi.

Dunque, una nuova freccia all'arco di Jeff Bezos, il primo uomo a raggiungere e superare i 200 miliardi di patrimonio personale (nonostante il costosissimo divorzio dalla moglie). Un'idea che già da qualche anno era stata esplorata: è almeno dal 2013, infatti, che Amazon ha iniziato a verificare la fattibilità di questa procedura. Oggi è diventata una (quasi) realtà. Incredibilmente, tra l'altro, l'azienda di e-commerce non è arrivata prima in questa corsa al drone. Già Ups e Google, infatti, avevano ricevuto dalla Faa questa certificazione.