Yale conferma, il Covid-19 colpisce di più i maschi

Il coronavirus può infettare chiunque, giovani o anziani, ma gli uomini più anziani hanno fino al doppio di probabilità di ammalarsi gravemente e di morire rispetto alle donne della stessa età. Perché? Il primo studio che ha analizzato la risposta immunitaria al coronavirus per via sessuale ha rivelato un indizio: Gli uomini producono una risposta immunitaria al virus più debole rispetto alle donne, hanno concluso i ricercatori. I risultati, pubblicati mercoledì su Nature, suggeriscono che gli uomini, in particolare quelli sopra i 60 anni, potrebbero aver bisogno di dipendere maggiormente dai vaccini per proteggersi dall'infezione. "L'infezione naturale sta chiaramente fallendo" per innescare adeguate risposte immunitarie negli uomini, ha detto Akiko Iwasaki, un immunologo dell'Università di Yale che ha guidato il lavoro. I risultati sono coerenti con quanto si sa sulle differenze di sesso a seguito di varie sfide al sistema immunitario.

Le donne ottengono risposte immunitarie più rapide e forti, forse perché il loro corpo è attrezzato per combattere gli agenti patogeni che minacciano i nascituri o i neonati. Ma con il tempo, un sistema immunitario in costante stato di allerta può essere dannoso. La maggior parte delle malattie autoimmuni - caratterizzate da una risposta immunitaria troppo forte - sono molto più diffuse nelle donne che negli uomini, ad esempio.

Il team del dottor Iwasaki ha analizzato le risposte immunitarie di 17 uomini e 22 donne che sono stati ricoverati in ospedale subito dopo essere stati infettati dal coronavirus. I ricercatori hanno raccolto sangue, tamponi nasofaringei, saliva, urine e feci dai pazienti ogni tre o sette giorni.

L'analisi ha escluso i pazienti sottoposti a ventilatori e quelli che assumono farmaci che influenzano il sistema immunitario "per essere sicuri che stiamo misurando la risposta immunitaria naturale al virus", ha detto il dottor Iwasaki. I ricercatori hanno anche analizzato i dati di altri 59 uomini e donne che non hanno soddisfatto tali criteri. In generale, gli scienziati hanno scoperto che il corpo delle donne produceva più cellule T, che possono uccidere le cellule infettate dal virus e fermare la diffusione dell'infezione. Gli uomini hanno mostrato un'attivazione molto più debole delle cellule T, e questo ritardo era legato al modo in cui gli uomini si sono ammalati. Più gli uomini invecchiano, più debole è la loro risposta dei linfociti.