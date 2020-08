Si chiama MercadoLibre la risposta argentina ad Alibaba

Sta nascendo in Sudamerica la nuova risposta occidentale ad Alibaba? Forse sì, e si chiama MercadoLibre, colosso web nato in Argentina, che ha iniziato come mercato e-commerce e ha ora costruito un ecosistema con prodotti e servizi di rinforzo, in particolare Mercado Pago, il braccio finanziario. L'azienda assomiglia davvero ad Alibaba nei primi anni e coltiva straordinarie opportunità sul lungo termine. ed è la nostra scommessa nell'eCommerce e Fintech per il lungo termine. Certo, il fattore-campo di un Paese in crisi permanente come l’Argentina non aiuta ma la spinta alla crescita di MercadoLibre non dovrebbe per questo allentarsi.

Ogni investitore oggi ha quote di Amazon e di Google. Giusto: sono leader e continuano ad esserlo e a crescere in Borsa. Ma i loro prezzi sono già altissimi. Invece MercadoLibre potrà diventarlo, un leader. E sta crescendo rapidissimamente. Anche grazie al boom della sua piattaforma di pagamenti elettronici, appunti Mercado Pago, che già genera il 65% delle entrate totali.

Ha dato il via agli acquisti online per i consumatori dell'America Latina, dove all'epoca l'uso della carta di credito era ancora impopolare. E del gruppo fa anche parte Mercado Fondo, un gestore patrimoniale con 500 milioni di dollari di Asset under management e 11,4 milioni di utenti.