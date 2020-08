Rolls-Royce (motori jet) perde 7 miliardi in sei mesi

Maxiperdita nel primo semestre per la Rolls-Royce, principale produttrice di motori a jet per aereotrasporto: 7 miliardi. La massiccia perdita di Rolls-Royce è stata principalmente dovuta a due cose: una "ristrutturazione" indotta dalla pandemia (leggi: licenziamento di persone) e una battuta d'arresto nei viaggi globali, che ha visto la domanda di aerei - e di nuovi motori a reazione di Rolls e la manutenzione di quelli esistenti - demolita. Ma c'erano anche altri responsabili, come le fluttuazioni valutarie sfavorevoli e le "svalutazioni". In altre parole, l'azienda ha rivisto il valore delle varie parti del suo business, e ha riconosciuto che ora valgono meno di quanto pensasse.

Le cose non sono andate molto meglio neanche quando Rolls ha guardato avanti: l'azienda ritiene che avrà più liquidità in uscita che in arrivo l'anno prossimo. Quindi sta pianificando di vendere pezzi del suo business nella speranza di raccogliere almeno 2,6 miliardi di dollari, nel caso in cui una seconda ondata di coronavirus arrivi e colpisca di nuovo la domanda di aerei.

Forse Rolls dovrebbe corteggiare le compagnie aeree low-cost come Ryanair e Wizz Air: stanno cercando di aggiungere altri aerei alle loro flotte, anche se le compagnie più grandi e affermate sono in difficoltà. Hanno più soldi a disposizione dei loro rivali, e ci si aspetta che la domanda per le loro rotte prevalentemente a corto raggio si riprenda molto prima che per quelle a lungo raggio.