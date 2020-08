Covid e ritorno a scuola: i nodi da sciogliere

È stata la prima “attività” a chiudere i battenti e una delle ultime a riaprire, la scuola. Il ritorno sui banchi nell’era del Covid si preannuncia una corsa a ostacoli, specialmente per l’assenza di indicazioni chiare e univoche nonostante i diversi mesi che il governo ha avuto per studiare soluzioni idonee a una ripresa in sicurezza, nel limite del possibile.

Mascherine e distanziamento

Il primo noto ancora insoluto, nonostante domani 1 settembre rientreranno a scuola i docenti e gli alunni impegnati nei corsi di recupero, è l’uso della mascherina. Il tema viene affrontato oggi dal comitato tecnico-scientifico della Protezione civile e l’orientamento degli esperti va verso un utilizzo differenziato a seconda dell’età degli studenti: da 0 a 6 anni nessuna mascherina; per gli alunni delle scuole elementari e delle medie nessun obbligo di indossare i dispositivi di protezione una volta seduti al banco e distanti un metro tra loro, mentre l’obbligo c’è durante la ricreazione e negli spazi comuni; per i ragazzi delle scuole superiori e per gli studenti universitari l’obbligo delle mascherine dovrebbe essere obbligatorio in aula.



Gli insegnanti dovranno sempre indossarla e a tal proposito si fa strada l’ipotesi di un utilizzo di mascherine trasparenti che consentano agli alunni di vedere la bocca del docente impegnato a spiegare. Obbligo del distanziamento di almeno 2 metri in palestra durante le ore di educazione fisica, misura che rende di fatto impossibile praticare attività sportive di squadra.

Il rebus trasporti

Altro punto su cui va ancora trovato un accordo tra governo ed enti locali è quello del trasporto pubblico e, contestualmente, del trasporto alunni. La Conferenza Unificata, nella quale nei giorni scorsi sono volati gli stracci, pende dalla bocca degli esperti, ma alle viste vi è l’ipotesi di una soluzione che per treni e bus vedrebbe la capienza alzata al 75-80%, insieme a una nuova copertura di fondi che porti a un aumento delle linee per sopperire al 20% mancante.

Il valzer delle date

Ultimo, ma non meno importante, la data della ripresa delle lezioni. Dopo che il ministro dell’Istruzione Azzolina pensava di aver scolpito nella pietra quella del 14 settembre, il riaccendersi della pandemia e il montare delle polemiche l’ha fatta slittare in diverse regioni, creando così un mosaico ancora oggi in evoluzione, considerando anche che molte scuole saranno sede di seggio in occasione del referendum del 20 e 21 settembre.



La Provincia autonoma di Bolzano partirà il 7 settembre, Puglia e Calabria il 24 (come pare orientata a fare anche la regione Abruzzo), mentre il governatore della Campania Vincenzo De Luca deciderà a metà della prossima settimana, vista la decisa impennata dei contagi nella regione. Gli alunni della Sardegna, infine, torneranno sui banchi il 22 settembre.

Francia e Regno Unito

Se in Italia è caos, non va meglio in altri Paesi. Francia e Regno Unito riaprono domani gli istituti. Parigi impone le mascherine sempre per alunni dopo gli 11 anni e insegnanti, oltre al principio della non mescolanza tra i gruppi di allievi. In Gran Bretagna la mascherina potrà essere usata a discrezione degli istituti in situazioni che non consentano il mantenimento delle distanze per i bambini dai 7 anni in su. Qualora si registrassero dei contagi, le équipe di protezione sanitaria consiglieranno alla scuola quanti alunni dovranno essere tenuti a casa in isolamento per 14 giorni

Spagna e Germania

In Spagna si riparte il 7 settembre. Le regole raccomandate per la riapertura in sicurezza prevedono l'uso generalizzato delle mascherine per i bambini sopra i 6 anni e il mantenimento delle distanze di sicurezza. La Germania è invece stata uno dei primi Paesi a riaprire già a metà agosto, costretta però a un rapido dietro front in decine di scuole, chiuse di nuovo dopo la scoperta di numerosi focolai.

Nel nord Europa

Sempre restando nel nord Europa, domani riaprono anche le scuole in Belgio, uno dei Paesi con il tasso di mortalità pro capite più elevato al mondo. Nel Paese vi sarà l’obbligo di mascherina per tutti gli alunni dai 12 anni in su e per gli insegnanti. I loro vicini olandesi avevano invece già riaperto a maggio, con classi ridotte e distanziamento tra gli studenti: un modello che a oggi pare reggere.



Allo stesso modo che in Danimarca, dove gli studenti sono tornati sui banchi già a maggio, divisi in bolle di 12 bambini massimo, con orari di inizio delle lezioni scaglionati, banchi monoposto a 2 metri l’uno dall’altro e senza obbligo di mascherina.

Brasile e Stati Uniti

Spostandosi oltre oceano, vediamo che accade in due dei Paesi più colpiti dalla pandemia. In Brasile, le autorità dello Stato di San Paolo pensano di spostare da ottobre al 2021 la riapertura delle scuole vista la situazione sanitaria apocalittica e il fatto che quasi due bambini su tre sarebbero asintomatici.



Negli Usa, invece, il sindaco di New York Bill De Blasio rischia una causa da parte del sindacato degli insegnanti, deciso a rinviare la riapertura, prevista per il 10 settembre, delle scuole della città, uno dei simboli dell’ecatombe statunitense dovuta al Covid-19.