Quel pasticciaccio brutto del bonus turismo: usato solo l'8% dei fondi

Doveva essere la panacea per il settore più colpito dal Coronavirus, quello del turismo. Invece si è tramutato nell'ennesimo pannicello caldo bloccato da troppa burocrazia e inutili complicazioni. Parliamo del bonus istituito dal governo che avrebbe dovuto mandare in vacanza gli italiani con rimborsi anche consistenti a patto di rimanere in Italia e di utilizzare per le prenotazioni i canali ufficiali (cioè agenzie di viaggi e siti degli hotel) invece che rivolgersi ai soliti operatori come Booking o Expedia.

Doveva essere un'ottima idea: un rimborso per l'80% effettuato direttamente dalla struttura ricettiva (che poi avrebbe scontato dalle tasse del 2021) e il restante 20% come tax credit per l'anno successivo. 2,4 miliardi stanziati e pronti a venire erogati. Ma la richiesta è stata bassissima: solo l'8%, pari a circa 200 milioni. I motivi sono molteplici: per quanto concerne gli utenti, che pure avrebbero avuto diritto allo sconto, la procedura era piuttosto complessa. Serviva una app, bisognava registrarsi e il tutto rendeva la procedura farraginosa.

Lato esercenti, la cosa era rischiosa perché chiedeva alle strutture di scontare il costo e poi di rivalersi direttamente sullo stato l'anno prossimo. Ma dal momento che per diversi mesi sono stati chiusi tutti gli hotel, è facile immaginare che le tasse 2021 saranno talmente poche - al netto del blocco degli anticipi - che la procedura rischia di essere per niente conveniente. Ed è facile immaginare, invece, che molti abbiano preferito accordarsi direttamente con il cliente: uno sconto in fattura in cambio di un pagamento immediato e senza tanti fronzoli con il tax credit.

La norma, in verità, era stata aspramente criticata dalle associazioni di categoria che avevano lamentato la scarsa efficacia. Quanto ottenuto, secondo Federturismo, è «troppo poco - afferma la Presidente Marina Lalli - per rimettere in moto l’intero settore. Dal momento della sua introduzione avremmo preferito che il Governo avesse utilizzato queste risorse come cassa per le aziende sotto forma di sgravi fiscali e aiuti a fondo perduto, non siamo stati ascoltati, ma ora ci auguriamo che si lavori in questa direzione per allocare le somme in avanzo direttamente alle imprese turistiche che continuano a trovarsi in forte sofferenza nonostante ci sia ancora chi creda che con agosto si siano risolti tutti i problemi del turismo italiano».