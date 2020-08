Paradosso-Amazon: apre supermarket fisici e vende prodotti freschi

Il 27 agosto 2020 Amazon ha aperto un punto di vendita di 3.500 metri quadrati con il logo Amazon Fresh. Ha tutti i tradizionali reparti del fresco. Ha anche casse non automatiche (al contrario di AmazonGo, negozio completamente automatizzato). Offre prodotti a marchio Whole Foods e anche due nuove linee create appositamente (Fresh e Cursive). E’ prevista la consegna a domicilio (l’utilizzo di Amazon Prime da diritto ad uno sconto del 5%) e c’è un ufficio resi gratuiti.

Si può usare l’Amazon Dash Cart per “saltare la coda alle casse”. E si può usare Alexa per chiedere informazioni nel punto di vendita.

Insomma: sembra un paradosso ma Amazon non solo punta anche ad integrare la rete delle consegne da acquisti on-line con una grande rete di punti vendita fisici, ma addirittura punta sull’apoteosi del commercio al dettaglio fisico, cioè i prodotti freschi. E vabbe’. Peraltro nel divulgare i propri dati economici Amazon non lesina i pasticci. Per esempio ha detto che le proprie vendite on-line nel secondo trimestre sono salite del 40% mentre le vendite dei negozi fisici sono scese del 13% ma le vendite online dei negozi Whole Foods sono conteggiate come fossero online, falsando il quadro interno e generale, del mercato (tutti gli altri distributori – Walmart, Kroger etc – le conteggiano in modo diverso : 1) online puro 2) vendite dei negozi fisici + online dei negozi medesimi). Dunque a tre anni dall'acquisizione di Whole Foods Market, Amazon ha in programma di sconvolgere ancora una volta l'industria alimentare, questa volta con un'innovazione che non si è mai vista in nessun rivenditore di generi alimentari tradizionali - mai. Il nuovo supermercato Amazon Fresh prende elementi di tutti questi concetti - micro-realizzazione, caratteristiche contactless, un assortimento curato di prodotti premium e convenzionali, e un servizio altamente personalizzato - e li fonde in un unico negozio innovativo che offre qualcosa per ogni tipo di acquirente di cibo, dalla cassa low-touch senza cassa ai cibi pronti su ordinazione. Questo è un negozio che è stato progettato per attrarre un consumatore che cerca il meglio di tutto: il miglior mix di prodotti, la migliore tecnologia e la migliore esperienza di acquisto. "Il negozio di alimentari Amazon Fresh è progettato da zero per offrire un'esperienza di shopping senza soluzione di continuità, sia che i clienti facciano acquisti in negozio che online", ha detto Jeff Helbling, VP dei negozi Amazon Fresh. "Abbiamo impiegato i nostri decenni di esperienza operativa per offrire prezzi costantemente bassi per tutti, e consegna gratuita in giornata per i membri Prime".

"Il nostro marchio Fresh offre un grande valore su cose come carne, frutti di mare e prodotti da forno. Per esempio, offriremo il nostro marchio Fresh, pollo intero naturale senza ormoni aggiunti, per 99 centesimi", ha detto Helbling. E il nostro nuovo marchio Cursive è un marchio di vino esclusivo per Amazon". Offre una selezione di rossi e bianchi, anche di grande valore. Il mio preferito di questo gruppo è il nostro Cursive Rose', che è ottimo per questo periodo dell'anno, e recentemente è stato anche premiato da James Suckling con un rating di 92".

Amazon Fresh offrirà inoltre prodotti di produzione locale e regionali curati in ogni negozio. Un team culinario interno offrirà una gamma di cibi preparati preparati ogni giorno, dal pane appena sfornato e pizze fatte su ordinazione, ai polli da rosticceria e panini caldi. I reparti di carne e frutti di mare a servizio completo si uniscono a un'ampia gamma di prodotti.