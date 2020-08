Italia da recovery, l’ultima occasione per diventare la California d’Europa

Per gestire le risorse del Recovery Fund una task-force costituita da grandi personalità professionali potrà essere utile al governo. Ma occorrerebbe un soggetto capace, che organizzi e indirizzi il flusso delle proposte e delle riflessioni. Al contrario, fare una commissione parlamentare significherebbe cercare di disegnare un cavallo ed ottenere un cammello. Una cosa è pacifica: i temi da affrontare sono chiari. Ed è essenziale per lo meno individuare e condividere i principi e i macroambiti di intervento. Poi, certo, ci si concentrerà anche su i singoli filoni operativi: come rilanciare il turismo, ad esempio, obiettivo sacrosato, ma sarebbe dispersivo e contro-producente partire dalle specificità senza avere deciso grandi linee. Sono vent’anni che l’Italia non cresce. Tutti i nostri mali derivano da questo dato di fatto. I soldi vanno spesi per correggere questa situazione. L’Italia non cresce perché abbiamo dimenticato cos’è la produttività. Anzi, per essere crudi, abbiamo un problema di produttività gigantesco in tutti i settori: soprattutto nell’industria, ma anche nelle infrastrutture e quindi costiamo troppo per quel che facciamo. Andiamo avanti solo grazie al fatto che tanti cittadini, per abnegazione e capacità, lavorano il doppio; e anche perché ancora fluiscono qua e là numerosi rivoli di sovvenzioni pubbliche, che però hanno deteriorato enormemente le condizioni dell’erario statale, ma non si può vivere a debito in eterno.Dunque la domanda-chiave è: cosa fare con i soldi europei, e farlo subito. Io vedo due risposte, entrambe urgentissime: la prima, ad effetto immediato, è procedere all’informatizzazione radicale del Paese; la seconda è riformare profondamente l’istruzione, che produrrebbe effetti meno immediati ma altrettanto sostanziali. Gli esempi del successo di queste due strategie sono noti e inoppugnabili. L’Estonia ha saputo digitalizzare il Paese e la pubblica amministrazione diventando l’economia più avanzata al mondo. La Finlandia ha riformato il sistema educativo ed ha scalato tutte le posizioni in tutte le graduatorie economico-sociali. Ma non basta. Nel distribuire i contributi alle imprese che devono e possono riprendersi, sarà necessario individuare delle condizionalità che riflettano, a cascata, quelle che l’Unione Europea applicherà all’Italia. Per capirci: se i soldi europei agli Stati saranno condizionati all’attuazione di riforme, i soldi nazionali alle imprese dovrebbero essere coerentemente condizionati da modalità e ambiti d’impiego costruttivi a livello sistemico con investimenti nell’innovazione, nell’informatica avanzata, nell’arricchimento delle competenze, nell’internazionalizzazione.

L’altro fronte è quello della riforma della pubblica amministrazione. Talmente arretrata e impastoiata, ormai, da richiedere forse una sorta di mega-commissariamento che riesca ad attuarne la digitalizzazione e il riordino di tutta l’operatività. Gli esempi sono infiniti, le brutte prove sono uno stillicidio. Chiunque frequenti la sanità pubblica può constatare la mole di documenti cartacei da compilare, consumando tempo, energie e denaro. In un qualsiasi ambulatorio pubblico, l’accettazione e la fase amministrativa assorbono più tempo dell’esame clinico quando potrebbe bastare la tessera sanitaria e una firma per soddisfare tutte le esigenze informative. E magari rivedere i chilometri di moduli richiesti per tutelare la privacy. Con strumenti informatici adeguati è possibile eliminare le lunghe attese in coda a qualunque sportello con conseguente miglioramento dell’efficienza degli uffici. Ricordo che circa trentacinque anni fa, in Olivetti, abbiamo venduto ad un’importante banca finlandese un sistema di terminali organizzati in modo da ridurre le attese agli sportelli a non più di 2-3 minuti per cliente, ed erano sistemi primitivi. Figuriamoci cosa sarebbe possibile fare oggi. Non dimentichiamo però che il fattore decisivo è stato ed è la volontà politica della banca orientata all’interesse del cliente e non a quello del burocrate di turno. Nel 2002 un mio libro suscitò molte polemiche. Si intitolava “Perché la Puglia non è la California”. Sono di origini pugliesi e quando posso vengo volentieri nella mia regione. Il libro nacque da un’animata e surreale discussione che ebbi all’aeroporto di Brindisi perché un impiegato, particolarmente lento, mi stava facendo perdere l’aereo. Eravamo in coda e costui impiegava un quarto d’ora per ogni passeggero per svolgere procedure elementari. Alle mie rimostranze intervenne il caposcalo che non mi spiegò nulla salvo ribadire che le procedure erano complesse. Ne ricavai un’impressione pessima, che affidai ad un articolo poi pubblicatomi sul Messaggero da Pietro Calabrese. L’articolo fu talmente notato e commentato che decisi di prenderne spunto per il libro. Ebbene, sono passati 18 anni. Ma… provate oggi a telefonare in Puglia. Vi convincerete che abbiamo in questo territorio una copertura di telefonia mobile assolutamente arretrata. Provate a usare il wi-fi in giro: non riuscirete ad ascoltare senza interruzioni nemmeno un’emittente digitale: la rete di telecomunicazioni è totalmente insufficiente e malfunzionante. Ed è carente sia nei posti sperduti sia in quelli strategici; ci sono intere grandi zone industriali prive della necessaria connettività. Se non è accaduto praticamente nulla in termini di telecomunicazioni negli ultimi vent’anni, come pensiamo di rilanciare l’economia pugliese con un rapido decollo dopo la crisi del coronavirus? Si vuol fare della Puglia la California d’Italia? Cominciamo dalle reti. Come si può lasciare il binario ferroviario singolo fino a Lecce? È ridicolo che da Roma a Bari si impieghino più di 4 ore e poi il nulla. Come si possono lasciare talmente inadeguate le strade? Che turismo si potrà mai far evolvere in queste condizioni? Quando ero all’Enel proposi al governo, e trattai con Draghi, di comprare e rilanciare l’Acquedotto Pugliese per farne la Generale des eaux italiana, valorizzando le importanti competenze idriche delle quali disponeva l’Enel e rendere efficiente il più grande acquedotto d’Europa rilanciandolo nelle attività a livello internazionale. Un grande progetto. Non se ne fece niente e il successivo governo Berlusconi cedette l’acquedotto alla Regione Puglia gratuitamente, a fronte dell’impegno che venisse privatizzato in due anni. Ovviamente i pugliesi stanno ancora aspettando la privatizzazione e un servizio idrico moderno ed efficiente. Ecco: uscendo da queste logiche, la Puglia potrebbe diventare sì la California. E l’Italia potrebbe diventare un Paese leader. Ma quella che vivremo nei prossimi mesi è l’ultima occasione per riuscirci.