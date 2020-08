Intel debole in Borsa come la Apple di quattro anni fa

A lungo la crescita del fatturato e dell'utile netto di Apple è stata a singole cifre, fino a quattro anni fa, ed il Pe è stato di 10. Simile alle attuali previsioni degli analisti per Intel.

Le prospettive di business sono incerte, ma è probabile che il grande produttore di microprocessori sarà ancora in attività tra 10 anni. Ci sono anche molte opportunità di crescita nei settori autonomi Iot e 5g. Ed anche se Intel non crescerà affatto nei prossimi 10 anni, solo l'attività di buyback dovrebbe portare ad alti premi, sia pure a una sola cifra, per gli azionisti. Il titolo Intel ha catturato l'attenzione di molti investitori perché è un nome familiare, e ha un rapporto prezzo / utili molto basso, 10 (basato sulla statistica al 2020) oltre a dare esposizione al mega trend di crescita tecnologica.

Dato l'attuale ambiente di investimento, caratterizzato da bassi tassi di interesse e valutazioni elevate, non si incontrano spesso situazioni di questo tipo, soprattutto nel settore tecnologico. Inoltre, se guardiamo alla ciclicità del titolo Intel dal 2018, spesso è sceso sotto i 50 dollari, ma non molto al di sotto, e poi, di solito, ha avuto un picco.

Bisogna tenere a mente che si tratta di uno stock ciclico all'interno di un settore in crescita ciclica. Poiché il mercato è miope e sempre concentrato sul breve termine, potrebbe essere una grande opportunità di investimento, poiché il prossimo picco azionario potrebbe essere come il picco del 2017, dove non abbiamo mai più visto quei minimi.