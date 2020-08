Governo Conte, 50 giorni sulle montagne russe

Cinquanta giorni per rilanciare definitivamente le ambizioni politiche di un esecutivo che ha vissuto un'estate di frecciatine e punzecchiature. Cinquanta giorni soprattutto per stabilire il futuro del Paese, che ha sì rialzato la testa nelle ultime settimane dopo il lockdown, ma che ha anche parecchi temi difficili da affrontare tra il Recovery Fund, il NaDef, il Mes e il Pil. Sigle dietro le quali si nascondono insidie per un governo che, con ogni probabilità, dovrà prepararsi ad affrontare un autunno caldo in stile 1969. Sperando che non sia il prodromo di un'altra stagione violenta e drammatica come quella che si aprì con la strage di Piazza Fontana. Ecco i principali temi sulla scrivania del premier Conte.

Dl Semplificazioni

Il primo appuntamento è con la conversione del Dl che deve avvenire entro il 14 settembre dopo il doppio passaggio alle Camere. È in agenda per il 1° settembre, ma i nodi da sciogliere sono ancora parecchi e sono in molti a scommettere che ci sarà lo slittamento di almeno 24 ore per trovare un accordo che soddisfi le diverse anime della maggioranza.

Dl Agosto

L'altro maxi-provvedimento varato dall'esecutivo riguarda un altro Dpcm che deve essere convertito entro il 13 ottobre, pena la sua decadenza. Anche qui il passaggio si profila complesso ma l'intenzione delle parti in causa è sicuramente quella di trovare un accomodamento.

Nadef

C'è poi da aggiornare il Def presentato nei mesi scorsi. Il nodo più importante è quello relativo alla caduta del pil: l'esecutivo aveva scommesso su un -9%, assai più ottimistico rispetto ad altre previsioni. Quanto più ci si sarà avvicinati alla soglia della "singola cifra" di recessione, tanto più sarà possibile contenere il deficit entro l'11% e il debito entro il 160% del pil, considerati ancora livelli tollerabili.

Mes o non Mes

La discussione sulle novità relative al pil riguarda anche l'Europa. In primo luogo perché qualcuno vorrebbe iniziare a inserire in manovra almeno il 10% dei fondi promessi con il Recovery Fund (o New Generation Ue). Poi, perché se la situazione dovesse essere particolarmente drammatica o se i ricoveri in ospedale avessero un picco nei prossimi giorni, non sarebbe più procrastinabile il ricorso al Mes, che pure farebbe storcere il naso al Movimento 5 Stelle e a parte dell'opposizione.

Referendum

Come se non bastasse l'economia, il 20 e 21 settembre si vota anche per la riduzione del numero dei parlamentari. Manco a dirlo, la confusione regna sovrana: il Pd è spaccato, i 5 Stelle cercano ossigeno da una battaglia pretestuosa che però li vedrebbe ritrovare un posto al sole mentre i sondaggi si fanno sempre più preoccupanti. Conte per il momento tace, ma se dovesse prevalere il "no" che cosa succederà?