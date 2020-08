Bene, ma non benissimo. L'Istat ha pubblicato gli aggiornamenti ad agosto degli indici di misurazione del clima di fiducia delle imprese e dei consumatori. Entrambi in risalita: l'indice composito del clima di fiducia delle imprese sale da 77,0 a 80,8, e quello del clima di fiducia dei consumatori da 100,1 passa a 100,8. «Con riferimento alle imprese il dato conferma il trend di crescita intrapreso da giugno con riferimento a tutte le sue componenti (produzione realizzata, ordini acquisiti e livello delle scorte)», commenta a Economy Ernesto Lanzillo, Deloitte Private Leader: «la percezione degli imprenditori è quindi positiva, probabilmente connessa anche ai riflessi del Decreto Agosto, che garantisce ancora la valvola di sfogo della cassa integrazione in caso di evoluzioni di contesto pandemico sfavorevole, rendendo meno prioritarie strategie attendistiche, pur nella generale situazione di incertezza determinata dalla ancora non chiara strategia di attribuzione da parte del Governo delle risorse del Recovery Fund, attesa per ottobre».

E quanto ai consumatori?

L’indice di fiducia dei consumatori - che era sceso a luglio rispetto a giugno da 100,7 a 100,1 - ha avuto ad agosto una risalita rilevante, tornando a superare il dato di giugno; peraltro, le varie componenti di calcolo dell’indice di fiducia hanno trend differenziati, in miglioramento con riferimento al clima economico, al clima corrente e futuro (che misurano la attese sulla situazione attuale e futura della economia dell’Italia, della disoccupazione) ed in peggioramento rispetto al clima personale (misurato con riferimento alle attese sulla situazione economica della famiglia, opportunità attuale e possibilità future del risparmio; opportunità all’acquisto di beni durevoli, bilancio finanziario della famiglia).

Come leggere questi dati?

Sicuramente il dato del clima personale è influenzato dalla situazione di incertezza sugli impatti che si potranno registrare a settembre a seguito del rientro dalle ferie e della apertura delle scuole, con il pericolo di ritorno a misure draconiane di contenimento di nuovi focolai pandemici non smentito dal Governo e dalle Autorità sanitarie competenti ed evidenziato dai mezzi di informazione. Da questo punto di vista, le aziende possono con azioni civiche rivolte ai propri dipendenti, alle loro famiglie ed alla collettività dell’ecosistema in cui operano, fornire dei riferimenti che rassicurino e contribuiscano a ridurre il disagio dell’incerta evoluzione pandemica. Si riafferma quindi come importante il ruolo di responsabilità sociale e civica verso la collettività del tessuto produttivo che in Italia vede le PMI in prima fila.



Sostenibilità e PMI: a che punto siamo?

Oggi, la visione di una sostenibilità connessa alla sola questione ambientale si è profondamente evoluta. In un periodo in cui le nuove generazioni risultano molto più attente alla sostenibilità e al sociale, in generale anche nel mondo profit c'è un movimento benefit molto corposo. Parliamo di oltre tremila società che sono benefit corporation, vale a dire, che hanno nel profitto uno dei loro valori ma puntano soprattutto su sostenibilità, un'accountability maggiore e una spiccata transparency verso il mondo.



Quando parliamo di sostenibilità, cosa intendiamo?

Il concetto di operare in modo sostenibile si integra sempre più con quello di operare con civismo; le definizioni di civismo fanno riferimento ai doveri dei cittadini e al rispetto delle regole per l’utilità comune; nel gestire l’azienda, gli imprenditori sempre più identificano come elemento per innalzare la reputazione della propria azienda la responsabilità civica compartecipando, tramite appunto la conduzione “civica” dell’azienda, alla costruzione del benessere della propria comunità, per creare un contesto di fiducia e solidarietà.



Quali sono i benefici per le aziende che puntano sulla sostenibilità?

L’agire civicamente usando la sostenibilità e l’azione etica come una leva strategica di impresa, in un momento in cui i valori aziendali non possono essere estrinsecati dalla redditività e solidità patrimoniale, tra l’altro seriamente compromesse dalla pandemia, innalza la reputazione aziendale, che è un driver di misurazione del valore aziendale resiliente alla pandemia. Oggi è il comportamento delle aziende ad essere valutato. La qualità del prodotto si dà per scontata. Da febbraio a maggio, nel pieno della crisi, le aziende non hanno perso valore reputazionale. Anzi, questo è l'unico asset che non si è eroso. Leadership, trasparenza ed etica sono i driver per la reputazione e l’azione civica, con al centro la sostenibilità, che si identifica con comportamenti etici e trasparenti dei leader.



Che impatto ha avuto la pandemia Covid-19 sulla percezione del tema sostenibilità in ambito business?

Il terribile impatto generato dall’emergenza Covid-19 ha costretto e costringe le imprese a ripensare modelli di business e soprattutto il proprio ruolo sociale sui territori ove le stesse insistono e in relazione alla comunità con le quali interagiscono; comunità rappresentate da chi lavora nell’impresa e con l'impresa, ma ancor più da chi vive e opera sul territorio. La pandemia Covid-19 ha confermato come il ruolo sociale dell’impresa possa essere centrale per supportare la collettività interna ed esterna all’azienda. In particolare i leader aziendali hanno agito in maniera diffusa non solo per garantire la sicurezza e benessere dei propri dipendenti e delle loro famiglie, ma incidendo sull’ecosistema che gravita nell’ambito territoriale di competenza con azioni dirette alla collettività o di supporto alle istituzioni.



Quali sono i trend più rilevanti che riguardano PMI italiane e sostenibilità?

I dati ISTAT di censimento delle PMI, pubblicati a inizio 2020, indicavano chiaramente la centralità della sostenibilità, intesa come azione etica e civica, nella agenda degli imprenditori di PMI: 7 imprese su 10 risultavano impegnate in azioni sostenibili dall’ambiente alla sostenibilità sociale, 69% attente a benessere lavorativo, pari opportunità, genitorialità, equilibrio lavoro-famiglia; 65% attente al livello di sicurezza all’interno della propria impresa o nel territorio in cui opera; 31% impegnate a sostenere o realizzare iniziative di interesse collettivo esterne all’impresa; 28% coinvolte nel sostegno o realizzazione di iniziative a beneficio del tessuto produttivo del territorio in cui operano. Tra gli incentivi alla base delle azioni di miglioramento del benessere lavorativo, sicurezza interna ed esterna sul lavoro e altre componenti sociali del lavoro, le PMI indicano la presenza di tassazioni e/o sussidi specifici, il consolidamento dei legami con la comunità locale, e la migliore reputazione dell’impresa.

In che modo e in quali ambiti implementare la sostenibilità delle PMI?

Le risorse disponibili per azioni sostenibili sono ovviamente limitate. È importante quindi essere selettivi nell’identificare le modalità con cui incidere sulla collettività interna ed esterna all’azienda per non disperdere le risorse destinate alla azione civica in modo “inefficace”. È bene poi comunicare in modo chiaro all’interno e all’esterno dell’azienda la propria visione di azione civica ed etica per renderne partecipi tutti gli interlocutori di riferimento in modo da valorizzare l’effetto dell’azione civica con una informazione dei suoi impatti sul benessere per tutti gli stakeholder. Per dare un’idea degli ambiti in cui è possibile dare concretezza al concetto di sostenibilità, possiamo usare come riferimento i parametri usati dall’Istat nel suo report periodico Benessere equo e sostenibile (Rapporto ISTAT Bes): salute; istruzione e formazione; lavoro e conciliazione dei tempi di vita; benessere economico; relazioni sociali; politica e istituzioni; sicurezza; benessere soggettivo; paesaggio e patrimonio culturale; ambiente; innovazione, ricerca e creatività; qualità dei servizi.

In che modo Deloitte aiuta le PMI a raggiungere l’obiettivo di una maggiore sostenibilità?

L’imprenditore, nelle sue azioni deve tenere conto che i driver del benessere sono molteplici e il contributo alla collettività da parte della sua impresa può quindi estrinsecarsi in più direttrici di azione per creare valore tramite la «reputazione del brand» non soltanto nell’ottica degli azionisti, ma anche per un benessere sociale più esteso per contrastare l’impatto delle disuguaglianze. Deloitte, all'inizio del 2020 ha lanciato il progetto “Impact for Italy” con l'obiettivo di contribuire a far crescere e rendere più competitivo il Paese anche grazie alle imprese e a un approccio rinnovato rispetto al passato, attraverso la Fondazione e attraverso i suoi servizi, per creare una vera e propria cultura sostenibile, attraverso investimenti diversificati, filiere produttive ripensate e strategie sostenibili. Tramite la sua divisione Deloitte Private destinata al segmento delle PMI, ritiene che in questo momento sia strategico supportare i leader aziendali in analisi dei driver di benessere dell’ecosistema in cui operano per consentire loro di destinare le risorse alle azioni civiche più efficaci oltre a aumentarne la consapevolezza del ruolo civico dell’azienda con opportune attività di formazione e supporto alla implementazione di strategie di sostenibilità. Per questo, con esperti di Sustainability & Climate Change, Deloitte Private supporta le PMI nella definizione della strategia, formazione e comunicazione su tematiche di sostenibilità, con esperti del settore Valuation Modeling mette a disposizione dei clienti modelli di analisi dei driver di benessere, come ad esempio l’Individual Well Being Index, indice ideato da Deloitte e pubblicato dalla rivista scientifica Journal of Governance and Regulation nel luglio 2020 ed, infine, con esperti di Human Capital, supporta le aziende nello sviluppo di soluzioni di welfare e wellbeing volte a migliorare il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie.