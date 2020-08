Tornano sotto quota mille i nuovi casi di coronavirus: nelle ultime 24 ore in Italia se ne sono registrati 996, 269.214 da inizio emergenza. I morti sono stati 6. Sono i dati diffusi dal ministero della Salute, pubblicato sul sito della Protezione Civile. Da inizio emergenza le vittime sono state 35.483. Sono 94 i pazienti in terapia intensiva in italia, 8 più di ieri.